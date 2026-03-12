Detienen a Otra Persona por Arrojar Piedras a Conductores en Circuito Interior

Policías detuvieron a un hombre señalado de lanzar piedras a automovilistas mientras circulaban sobre Circuito Interior.

Se trata de Esteban ‘N’ y es la tercera persona arrestada por el mismo motivo en la semana.

De acuerdo con el parte oficial, los agentes de la Policía Auxiliar del Sector 64 ‘Orión’ fueron alertados por un automovilista sobre un hombre que aventaba rocas desde un puente peatonal.

Los policías llegaron al cruce de Juan Escutia y Circuito Interior, donde ubicaron al presunto responsable.

Los policías adscritos a la alcaldía Cuauhtémoc pusieron a disposición del Juzgado Cívico al sospechoso, que dijo llamarse Esteban, por alterar el orden en la vía pública, una falta menor.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalaron que el hombre es de origen extranjero.

Video: Detienen a Otro Hombre Señalado de Lanzar Piedras a Automovilistas en Circuito Interior

Detenidos

El 8 de marzo pasado, la Policía informó de la detención de dos hombres acusados de lanzar piedras a automovilistas, luego de que fueron ubicados por el C2 de la Ciudad de México.

Los detenidos lanzaban los objetos desde un puente en Circuito Interior, en el cruce con Paseo de la Reforma, dañando el vehículo de una mujer.

Un segundo incidente ocurrió sobre Circuito Interior, a la altura de Río Pánuco.

Los responsables aparentemente son personas en situación de calle que habitan un campamento.

Automovilistas alertaron sobre lo grave que puede ser una situación de ese tipo.

Como Jaime Salazar, un taxista que refiere:

“Es gente que no tiene nada que hacer y que están mal de las facultades mentales y ociosos que no tiene nada y avientan, a mí me han roto parabrisas hace años, lo pagó el seguro, pero en el momento si te impacta”

“Podemos ocasionar un accidente, pegarle al carro que va al lado, al frente, se distrae, uno y pues puede ser un accidente más grande”, aseguró Enrique Vázquez, otro conductor.

No hay denuncia contra Esteban 'N', debido a que el conductor que resultó afectado cuando presuntamente lanzó la piedra no se detuvo para continuar la denuncia, ni fue ubicado.

Con información de Arturo Sierra

