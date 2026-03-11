N+ Entrevista Exclusiva: Ángel Miranda, Único Sobreviviente de Colapso en San Antonio Abad

En entrevista exclusiva, N+ platicó con Ángel David Miranda, el único sobreviviente del derrumbe del edificio número 124 en San Antonio Abad, CDMX.

A pregunta expresa sobre qué recuerda de ese día, Ángel respondió:

"Pues, nada más que, bueno, básicamente nunca perdí el conocimiento. Estábamos comiendo, estábamos en la hora de la comida".

Señaló que todo fue muy rápido.

"De repente oímos que una barda cayó y se nos hizo muy raro porque nadie estaba laburando en ese momento. Ahí en esa parte donde hubo el derrumbe nada más habíamos entre cuatro o cinco personas máximo. Pero no pudimos reaccionar rápido, todo se vino abajo... colapsó todo".

Dijo que él corrió "con un poco de suerte porque nada más me aplastó, después del golpe de la cabeza me aplastó el cuerpo". Destacó que sacó su celular y le marcó a su esposa para despedirse de ella "porque pensé que iba a morir ahí", pero ella le contestó:

"¿Sabes qué? Cuélgame y salte de ahí. Yo sé que tú puedes salir de ahí".