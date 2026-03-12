Inicio Nacional Politica Sheinbaum Presenta el Plan B de la Iniciativa de Reforma Electoral

Sheinbaum Presenta el Plan B de la Iniciativa de Reforma Electoral

|

N+

-

La presidenta Sheinbaum señala que el Plan B consiste en seguir disminuyendo los privilegios

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Presidencia

COMPARTE:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el Plan B de la Reforma Electoral, luego de que la Cámara de Diputados desechó la iniciativa que envió al Congreso de la Unión.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de marzo de 2026, la mandataria dijo que la iniciativa de Reforma Electoral que presentó al Congreso de la Unión “tiene el objetivo de disminuir de acabar con los privilegios, en este caso de los partidos políticos y las instituciones electorales”.

La presidenta apuntó que al pueblo mexicano “le parece excesivo la cantidad de recursos públicos en un país de grandes necesidades, que destine tanto recurso a los partidos políticos” y que “los consejeros del INE sigan ganando más que la presidenta al pueblo de México”.

"El que no se haya aprobado no es una derrota. Yo estoy muy satisfecha”, afirmó la mandataria.

Noticia relacionada: Video: Así Desecharon Diputados Reforma Electoral Enviada por Sheinbaum

Puntos clave del Plan B de la Reforma Electoral

Sheinbaum Pardo mencionó que el Plan B de la Reforma Electoral, que se enviará el próximo lunes, 16 de marzo de 2026, consiste “en lo mismo: seguir disminuyendo los privilegios”. 

  1. Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales.
  2. Disminuir los privilegios que persisten en municipios.
  3. Fortalecer la consulta popular.

La mandataria subrayó que con el Plan B se podrían recuperar unos 4 mil millones de pesos de la reducción de gastos, que “no son para el Gobierno federal; se quedan en el municipio y en las entidades de la República”.

Noticia relacionada: Kenia López: Rechazo a Reforma Electoral Fue una Sesión Histórica para México

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy a través de N+

Información en desarrollo...

Historias recomendadas: 

Con información de N+.

RMT

Reforma ElectoralClaudia Sheinbaum Pardo
Inicio Nacional Politica Plan b reforma electoral 2026 puntos clave segunda iniciativa presentada claudia sheinbaum