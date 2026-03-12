Sheinbaum Presenta el Plan B de la Iniciativa de Reforma Electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el Plan B de la Reforma Electoral, luego de que la Cámara de Diputados desechó la iniciativa que envió al Congreso de la Unión.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de marzo de 2026, la mandataria dijo que la iniciativa de Reforma Electoral que presentó al Congreso de la Unión “tiene el objetivo de disminuir de acabar con los privilegios, en este caso de los partidos políticos y las instituciones electorales”.

La presidenta apuntó que al pueblo mexicano “le parece excesivo la cantidad de recursos públicos en un país de grandes necesidades, que destine tanto recurso a los partidos políticos” y que “los consejeros del INE sigan ganando más que la presidenta al pueblo de México”.

"El que no se haya aprobado no es una derrota. Yo estoy muy satisfecha”, afirmó la mandataria.

“La reforma electoral que presentamos tiene como objetivo disminuir y acabar con los privilegios”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/7cI1bFuTNO — NMás (@nmas) March 12, 2026

Puntos clave del Plan B de la Reforma Electoral

Sheinbaum Pardo mencionó que el Plan B de la Reforma Electoral, que se enviará el próximo lunes, 16 de marzo de 2026, consiste “en lo mismo: seguir disminuyendo los privilegios”.

Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales. Disminuir los privilegios que persisten en municipios. Fortalecer la consulta popular.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan B“ de la reforma electoral, que consiste, entre otros puntos, en disminuir los privilegios que persisten en congresos locales y en los municipios, y en fortalecer la participación ciudadana mediante la consulta popular. pic.twitter.com/dMirfqaQOw — NMás (@nmas) March 12, 2026

La mandataria subrayó que con el Plan B se podrían recuperar unos 4 mil millones de pesos de la reducción de gastos, que “no son para el Gobierno federal; se quedan en el municipio y en las entidades de la República”.

Información en desarrollo...

