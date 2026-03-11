Kenia López: Rechazo a Reforma Electoral Fue una Sesión Histórica para México

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó este miércoles 11 de marzo como histórica la sesión en la que el pleno rechazó la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una votación de 259 votos a favor y 234 en contra, con una abstención, cifras que quedaron lejos de los 334 necesarios para modificar la Constitución.

¿Por qué Kenia López la llama histórica?

En conferencia de prensa al cierre de la jornada, López Rabadán explicó que la sesión quedará en los registros parlamentarios no por el resultado en sí, sino por lo que demostró sobre el funcionamiento del Congreso.

"Hoy quedó claro, se demostró para qué sirve la pluralidad en una democracia", dijo la presidenta de la mesa directiva, quien destacó que cada grupo parlamentario pudo fijar su posición con respeto y desde una convicción propia.

Para López Rabadán, eso es exactamente lo que debe hacer un congreso libre, autónomo e independiente, donde las mayorías se construyen o no en función de lo que establece la Constitución, no de imposiciones.

49 iniciativas electorales siguen en pie

Lejos de cerrar el tema, la presidenta de la Cámara informó que el rechazo al dictamen presidencial no agota la discusión electoral en San Lázaro. Hay 49 iniciativas en materia electoral pendientes de proceso, entre ellas una de carácter ciudadano respaldada por más de 136 mil firmas del movimiento Salvemos la Democracia, 24 que fueron mencionadas en el propio dictamen de comisiones sin ser dictaminadas y 15 recibidas el mismo miércoles.

Todas tendrán que procesarse antes de que arranque el proceso electoral, lo que marca un plazo que se extiende hasta los 90 días previos a su inicio. López Rabadán no descartó un periodo extraordinario de sesiones si fuera necesario.

La lección que deja el rechazo

La presidenta de la mesa fue clara respecto a lo que, en su lectura, explica el fracaso de la iniciativa: fue construida desde una sola posición.

"Las grandes reformas electorales se han construido con todos los partidos políticos", señaló, y llamó a que cualquier próximo intento se desarrolle desde la pluralidad y el consenso, con el objetivo de garantizar que los programas sociales no sean utilizados para comprar votos y que el crimen organizado no tenga cabida en los procesos electorales.

Sobre si habrá tiempo para una reforma con consenso antes de 2027, López Rabadán fue puntual: el plazo existe, pero depende de la voluntad de todos los grupos parlamentarios de sentarse a construir un acuerdo.

