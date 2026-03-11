Discusión de Reforma Electoral 2026 es Hoy en Cámara de Diputados: ¿Cómo Va la Sesión?

La Cámara de Diputados arrancó este miércoles 11 de marzo la sesión ordinaria en la que está previsto el debate y votación de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciativa que ya superó el filtro de comisiones, pero que enfrenta una votación ajustada en el pleno.

12:35 — Ivonne Ortega, Movimiento Ciudadano

La primera en hablar fue Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano y única mujer entre los seis coordinadores que tomarán la palabra hoy. Dejó claro desde el inicio que la bancada naranja votará en contra del dictamen.

"Movimiento Ciudadano votará en contra de esta reforma electoral planteada por Morena porque tenemos los argumentos y las propuestas alternativas que por convicción y responsabilidad nos obliga a ello", dijo Ortega Pacheco.

Su argumento central fue que la reforma no reduce costos de verdad, sino que los simula. Acusó a Morena de ser "el partido más caro del mundo" con 30 mil millones de pesos recibidos desde 2019, y contrastó eso con la propuesta de su partido, que según ella generaría un ahorro de más de 45 mil millones en cuatro años.

También cuestionó la eliminación de la representación proporcional en el Senado, a la que llamó un intento de "tirar la escalera con la que Morena llegó al poder", y pidió nulidad automática de elecciones donde un candidato sea asesinado, citando casos en Veracruz y Cajeme.

Con Ortega Pacheco fuera del micrófono, tomará la palabra el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez.

12:21 - Arranca el debate

Comenzó la sesión vespertina en San Lázaro. El debate sobre la reforma electoral entra ahora a su fase definitiva y el formato será acotado: únicamente tomarán la palabra los seis coordinadores parlamentarios, uno por cada grupo representado en la Cámara.

Sesión vespertina

La sesión matutina concluyó y de inmediato arrancó la vespertina, que es donde ocurrirá lo importante. Antes de levantarse, la secretaría cumplió con el paso formal que abre la puerta al debate: declaró publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, el documento que contiene todos los cambios a la Constitución en materia electoral.

Ese trámite, aunque suena burocrático, es un requisito reglamentario sin el cual no puede haber votación. Con eso resuelto, el pleno ya está habilitado para discutir y votar la reforma esta tarde.

El registro de asistencia para la sesión vespertina ya está abierto a través de las tabletas en las curules. El número que se acumule en ese registro definirá cuántos votos necesita la reforma para cruzar el umbral de las dos terceras partes.

La sesión ya está en marcha

Conforme al orden del día publicado por la propia Cámara, la sesión ordinaria inició a las 11:00 horas. La dinámica contempla dos momentos: una primera parte dedicada a las presentaciones de los legisladores, y una segunda en la que se llevará a cabo el debate de fondo sobre el dictamen.

¿Cómo llegó aquí la reforma?

El proceso arrancó el 4 de marzo, cuando Sheinbaum envió su iniciativa de reforma electoral al Congreso. Seis días después, en la noche del martes 10 de marzo, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral la aprobaron con 45 votos a favor y 39 en contra. Entre quienes votaron en contra estuvieron PT y PVEM —partidos aliados de Morena— y la oposición: PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Con ese dictamen en mano, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, recibió el documento y confirmó que la votación en el pleno se realizaría este miércoles.

El número que lo decide todo: 334 votos

Por tratarse de una reforma constitucional, requiere dos terceras partes del pleno para su aprobación. Si asisten los 500 legisladores, la reforma necesita al menos 334 votos a favor. De no alcanzar ese umbral, el dictamen se desecharía y no pasaría al Senado.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

El punto más debatido es la reconfiguración del Congreso. En el Senado, se eliminarían los 32 escaños plurinominales que hoy se cubren mediante listas nacionales, lo que reduciría la cámara alta de 128 a 96 integrantes.

En la Cámara de Diputados no se plantea reducir el total de 500 curules, pero sí la forma en que se eligen los 200 legisladores de representación proporcional: en lugar de acceder por listas, tendrían que salir a hacer campaña. Los 300 diputados que llegan por mayoría relativa, uno por cada distrito electoral del país, no sufrirían modificaciones.

