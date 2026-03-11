Temblor en Guerrero Hoy: Magnitud y Epicentro del Sismo que Se Sintió en CDMX

Un sismo se registró la mañana de hoy, 11 de marzo de 2026, en Guerrero; de acuerdo con los reportes, el temblor se sintió en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX).

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo ocurrió a las 10:24 horas de hoy y el epicentro fue en San Marcos, Guerrero, con magnitud 4.8.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 49 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO 11/03/26 10:24:28 Lat 16.53 Lon -99.02 Pf 7 km pic.twitter.com/nRhEcRJsE5 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 11, 2026

¿Sonó la alerta sísmica?

SkyAlert y SASSLA emitieron avisos a los usuarios sobre el sismo que estaba en desarrollo; sin embargo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, informó que el temblor de hoy en Guerrero “no ameritó aviso de alerta, porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación”.

En redes sociales, usuarios reportaron que el sismo se percibió de forma ligera en algunas zonas de la Ciudad de México.

Información en desarrollo…

