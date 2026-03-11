¿Hay Doble No Circula Mañana 12 de Marzo 2026 por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, y acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana 12 de marzo de 2026 o cómo aplica la restricción en la CDMX y Edomex.

Debido a la mala calidad del aire que se presentó en la mayoría de las estaciones de monitoreo del SIMAT, el Doble No Circula se aplicó este miércoles, lo cual ha afectado a más carros de lo habitual con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes.

Por ello, es importante que los automovilistas estén pendientes de cómo aplica el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para evitar ser multados en caso de que la terminación de placas, holograma y engomado de su carro no tenga permitido circular mañana en CDMX y Edomex.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



¿Aplica el Doble Hoy No Circula el 12 de marzo 2026?

Debido a que la Fase 1 de contingencia ambiental continúa en la CDMX y Edomex, podría aplicar el Doble No Circula mañana 12 de marzo de 2026, sin embargo hasta el momento esto no está confirmado, ya que el anuncio oficial se dará a conocer en la tarde de este lunes.

De esta manera, se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación continúan y será necesario tomar mayores medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula jueves 12 de marzo 2026?

En caso de que se mantenga la Contingencia Ambiental, este jueves no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los vehículos con holograma 2.

Autos con holograma 1 y terminación de placa PAR: 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

Carros con holograma 0 y 00, engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Vehículos con placas foráneas no circulan.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula 12 de marzo 2026 sin contingencia?

Si la contaminación disminuye y se suspende la contingencia ambiental, el No Circula mañana jueves 12 de marzo 2026 operará de manera normal, por lo que solo afectará a autos con los siguientes elementos:

Holograma 1 y 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.

En ambos casos, si se aplica el Doble No Circula o si opera de forma normal, el horario del programa de Sedema entra en vigor desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

