Nuevo Sismo en México Hoy 11 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Temblores este Miércoles
Conoce aquí los detalles de los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana
Este miércoles 11 de marzo de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en México, el lugar en el que ocurrieron y su magnitud, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Asimismo, te compartimos los consejos de expertos sobre los artículos que debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!
¿Sabías que?
- Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.
- La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
- La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.
- Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.
- En los sismogramas se mide la amplitud máxima de la onda y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Los valores se introducen a una fórmula, y se obtiene la magnitud.
Temblores hoy 11 de marzo
De acuerdo con información del Sismológico Nacional, este 11 de marzo ocurrieron cuatro temblores en México:
- 01:10 horas: Sismo magnitud 4.0 a 136 km al suroeste de Tonalá, Chiapas.
- 03:22 horas: Sismo magnitud 4.1 a 36 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca.
- 05:19 horas: Sismo magnitud 4.1 a 35 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca.
- 07:32 horas: Sismo magnitud 4.0 a 3 km al noroeste de San Marcos, Guerrero.
Mochila de emergencia
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los siguientes artículos:
- Linterna: El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.
- Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.
- Agua: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.
- Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.
- Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.
- Encendedor o cerillos.
- Silbato: Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.
- Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.
- Copia de las llaves de tu casa
- Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.
¿Qué hacer en caso de sismo?
Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:
- En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.
- En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
- En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
- En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
Con información de N+.
