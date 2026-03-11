Inicio Nacional Nuevo Sismo en México Hoy 11 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Temblores este Miércoles

Nuevo Sismo en México Hoy 11 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Temblores este Miércoles

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

Este 11 de marzo de 2026 se han registrado 4 sismos en México. Foto: UNAM

Este miércoles 11 de marzo de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en México, el lugar en el que ocurrieron y su magnitud, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Asimismo, te compartimos los consejos de expertos sobre los artículos que debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!

¿Sabías que?

  • Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.
  • La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.
  • La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo. 
  • Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.
  • En los sismogramas se mide la amplitud máxima de la onda y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Los valores se introducen a una fórmula, y se obtiene la magnitud.

Temblores hoy 11 de marzo

De acuerdo con información del Sismológico Nacional, este 11 de marzo ocurrieron cuatro temblores en México:

  • 01:10 horas: Sismo magnitud 4.0 a 136 km al suroeste de Tonalá, Chiapas.
  • 03:22 horas: Sismo magnitud 4.1 a 36 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca.
  • 05:19 horas: Sismo magnitud 4.1 a 35 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca.
  • 07:32 horas: Sismo magnitud 4.0 a 3 km al noroeste de San Marcos, Guerrero.

Video relacionado: ¿Cuándo Son los Próximos Simulacros en México? Habrá 2 Nacionales en estas Fechas.

Mochila de emergencia 

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los siguientes artículos:

  • Linterna: El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.
  • Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.
  • Agua: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.
  • Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.
  • Ropa abrigadora: Cobija, ropa,  impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.
  • Encendedor o cerillos.
  • Silbato: Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.
  • Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.
  • Copia de las llaves de tu casa
  • Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

  • En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.
  • En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
  • En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
  • En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

