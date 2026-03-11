Anime Yu-Gi-Oh! Acusa a la Casa Blanca de Usar Imágenes Sin Permiso en Propaganda de Guerra.

La popular serie de animación japonesa 'Yu-Gi-Oh!' acusó a la Casa Blanca de utilizar sin permiso unas imágenes del programa en un video propagandístico sobre la guerra liderada por el Ejército estadounidense publicado en la red social X, en pleno conflicto con Irán.

"Nos hemos enterado de que una publicación en la cuenta oficial de X de la Casa Blanca utilizó imágenes de la serie de anime Yu-Gi-Oh!. Esto se realizó sin la autorización del titular de los derechos", aseguró la cuenta oficial de la serie en la misma red social.

米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、

アニメ「遊☆戯☆王」シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました。

本件については、原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません。



It has come to our attention that… — アニメ「遊☆戯☆王」公式 (@yugioh_anime) March 11, 2026

Los responsables aclararon que "nadie asociado con el manga o el anime tuvo alguna participación, y no se concedió ningún permiso para el uso de esta propiedad intelectual".

El video en cuestión, de 42 segundos de duración y publicado el pasado 6 de marzo a las 11:11 hora de Japón, 20:11 de CDMX, muestra imágenes de varias series, películas y videojuegos intercaladas con lo que parecen ser bombardeos del Ejército estadounidense, además de una imagen del secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto a la frase "JUSTICIA AL ESTILO ESTADOUNIDENSE".

Video: Esto Apenas Empieza: Pete Hegseth Advierte que Habrá Más Ataques de Estados Unidos Contra Irán.

En el minuto 0:37, casi al final del vídeo, se puede ver al protagonista de 'Yu-Gi-Oh!', Yugi Muto, justo después de observarse una fuerte explosión en un barco grabada con una cámara de visión nocturna.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

El video fue publicado en plena escalada del conflicto en Medio Oriente, que comenzó el sábado 28 de febrero con una serie de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en los que mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán respondió con ataques contra Israel y contra los países de la región aliados de Washington, y el conflicto ha generado preocupación por su impacto en los precios de la energía por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transcurre alrededor de un 20% del suministro mundial de crudo.

Las otras escenas propagandísticas

El montaje del video propagandístico también combina clips de películas y series icónicas con imágenes reales de los ataques estadounidenses en Irán, en un estilo cinematográfico oscuro y con efectos de "misión secreta".

Entre las escenas destacadas aparecen los siguientes actores:

Robert Downey Jr . como Tony Stark / 'Iron Man' (de Iron Man 2), abriendo con la frase "Wake up, Daddy’s home".

. como Tony Stark / 'Iron Man' (de Iron Man 2), abriendo con la frase "Wake up, Daddy’s home". Mel Gibson como William Wallace en 'Braveheart', simbolizando resistencia y honor.

como William Wallace en 'Braveheart', simbolizando resistencia y honor. Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio en 'Gladiator', con referencias a "strength and honor".

como Máximo Décimo Meridio en 'Gladiator', con referencias a "strength and honor". Tom Cruise como Pete "Maverick" Mitchell en 'Top Gun: Maverick', en escenas de vuelo y cabina de combate.

como Pete "Maverick" Mitchell en 'Top Gun: Maverick', en escenas de vuelo y cabina de combate. Bryan Cranston como Walter White en 'Breaking Bad', con la icónica línea "I am the danger".

como Walter White en 'Breaking Bad', con la icónica línea "I am the danger". Bob Odenkirk como Jimmy McGill / Saul Goodman en 'Better Call Saul', representando un lado más corrupto o astuto.

como Jimmy McGill / Saul Goodman en 'Better Call Saul', representando un lado más corrupto o astuto. Keanu Reeves como John Wick en la saga 'John Wick'.

como John Wick en la saga 'John Wick'. Christopher Reeve como 'Superman', evocando verdad y justicia.

como 'Superman', evocando verdad y justicia. Ryan Reynolds como 'Deadpool', con su "maximum effort".

como 'Deadpool', con su "maximum effort". Además, clips de 'Tropic Thunder' (Tom Cruise), 'Transformers', 'Star Wars', anime o cartoons, y el clásico "Flawless victory" de 'Mortal Kombat' al cierre.

El video intercala estas secuencias heroicas con footage real de ataques aéreos y navales contra objetivos iraníes, terminando con el logo de la Casa Blanca y el nombre del presidente Trump.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ