Afirman que Nuevo Líder Supremo Iraní Está Sano y a Salvo Pese a Heridas en la Guerra.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra "sano y salvo" a pesar de haber sufrido heridas en la guerra, señaló este miércoles 11 de marzo el hijo del presidente de la república islámica.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y a salvo", escribió en la red social Telegram Yusef Pezeshkian, hijo del mandatario Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense que el 28 de febrero desató el conflicto, pero se desconocen los detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita el miércoles a tres responsables iraníes, tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.

Este miércoles, luego del reporte de Pezeshkian, Al Jazeera recordó que la televisión estatal iraní había llamado a Jamenei un "veterano herido de la guerra de Ramadán", pero nunca especificó su lesión.

Con información de AFP

