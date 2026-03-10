¿Qué Cambios Prevé el INE en el Nuevo Modelo de la Credencial de Elector?

El Instituto Nacional Electoral (INE) alista incorporar seis nuevos elementos en la credencial de elector, incluidas dos huellas dactilares para las personas que tengan su identificación como residente en el extranjero.

La propuesta fue aprobada este martes 10 de marzo en la Comisión del Registro Federal de Electores, bajo el argumento de que se fortalecen la seguridad y funcionalidad en la identificación electoral. Además, se plantea actualizar el contenido de "códigos bidimensionales QR de alta densidad", en México y desde el extranjero.

La sesión del INE fue encabezada por la consejera Carla Humphrey, quien afirmó que el nuevo modelo de la credencial para votar 2026-2031 permite avanzar a "un estándar más seguro, confiable y útil para procesos internos y externos".

La funcionaria indicó que se pidió la opinión a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con grupos vulnerables, así como de instituciones, las cuales analizaron incorporar las siguientes propuestas:

Identidad de género autopercibida

Auto identificación indígena y/o afromexicana

Distintivo de discapacidad

Leyenda sobre la donación de órganos

Impresión de los datos de identificación de la CPV en Sistema Braille

¿Qué modificaciones habrá en la credencial?

Luego del estudio de las proposiciones, se decidió que es viable incorporar datos sobre la identidad de género autopercibida y la auto identificación indígena y/o afromexicana, indicó el INE.

De esa manera, la ciudadanía podrá elegir si en su credencial se muestra un campo de sexo o género y un dato relativo a la auto identificación indígena y/o afromexicana, siempre que sea declarativo, voluntario, basado exclusivamente en la manifestación consciente, libre e informada de la persona, se precisó.

Además, se actualizará el modelo de la Credencial para Votar en México y en el Extranjero (CPVE), donde se propone actualizar e integrar datos adicionales en la información de los códigos bidimensionales tipo QR.

"La actualización de los códigos QR de alta densidad fortalece la CPV como un documento confiable para la ciudadanía, al integrar infraestructura criptográfica robusta con claves generadas en módulos HSM, que es un dispositivo físico de alta seguridad diseñado para gestionar, proteger y almacenar claves criptográficas y esquemas de cifrado asimétrico de hasta 8,192 bytes, lo que permitirá verificar la autenticidad de la identificación", detalló la consejera Humphrey.

Estos son los datos adicionales el nuevo modelo de CPV/CPVE 2026-2031

Minucia dedo 1 (ANSI/ 378 o ISO/IEC 19794-2). Minucia dedo 2 (ANSI/ 378 o ISO/IEC 19794-2). Domicilio Identidad de género Auto identificación Indígena. Descripción del Pueblo Indígena que no exista en catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

En un comunicado, el INE destacó que registrar las huellas dactilares de los ciudadanos (dos dedos) será con el seguimiento de estándares técnicos internacionales —ANSI/INCITS 378 y ISO/IEC 19794-2— para que los sistemas puedan leerlas y compararlas de la misma manera en distintos lugares.

Esto permitiría que instituciones públicas y privadas (como bancos, hospitales o el sistema de justicia) puedan verificar la identidad de una persona mediante sus huellas digitales.

En la práctica, el objetivo es que los sistemas biométricos sean compatibles entre sí en México y también con sistemas de otros países, de modo que las huellas registradas puedan usarse para confirmar la identidad de alguien de forma segura en diferentes servicios.

Los cambios serán propuestos ante el Consejo General del INE para su aprobación definitiva en la sesión del jueves 12 de marzo.

