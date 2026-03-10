Comisiones en la Cámara de Diputados Aprueban la Reforma Electoral

Esta noche, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron con 45 votos a favor y 39 en contra de PT y PVEM, partidos aliados de Morena, así como la oposición: PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral.

Se prevé que mañana miércoles 11 de marzo se discuta en el Pleno.

El pasado 4 de marzo, Sheinbaum envió la iniciativa a la Reforma Electoral.

¿Qué sigue con la Reforma Electoral?

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, explicó que, el dictamen de reforma electoral se discutirá y votará posiblemente mañana en el pleno de la Cámara de Diputados, y que en caso de que no se alcanzaran dos terceras partes de los votos, se desecharía y no pasaría al Senado.

El principal punto que crítican de la reforma

Modificación del Congreso

El Senado reduciría sus escaños a 96, eliminando así a los 32 legisladores que hoy se eligen por la vía plurinominal de una lista nacional.

En el caso de la Cámara de Diputados no se propone disminuir el número de curules, pero sí la forma de elegir a los 200 legisladores de representación proporcional. Los candidatos tendrían que salir a las calles y hacer campaña. Los otros 300 diputados que llegan por el principio de mayoría relativa (uno por cada distrito electoral del país) no sufrirían modificaciones.

En este análisis de Claudia Flores de N+, puedes revisar los principales puntos que componen la Reforma Electoral, que propone elimiar a los "pluris", el esquema más peleado dentro de los partidos en cada elección legislativa para acceder a un escaño.

