Taxistas Anuncian Bloqueo en Accesos al AICM Mañana, Miércoles 11 de Marzo 2026

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) confirmó que para mañana, miércoles 11 de marzo de 2026, se prevén bloqueos de taxistas concesionarios en las vialidades de acceso a las Terminales 1 y 2, por lo que recomendó a los pasajeros anticipar su llegada si tienen un vuelo programado.

“Te recordamos que también puedes llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixiuhca, y de ahí utilizar nuestro servicio gratuito de transporte hacia la Terminal 2. Consulta el estatus de tu vuelo con tu aerolínea”, señaló el aeropuerto en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Lo anterior ocurre luego de que Transportación Terrestre Nueva Imagen hiciera un llamado a permisionarios y operadores de taxi a participar en una movilización que se realizará este miércoles a partir de las 9:00 de la mañana, con bloqueos en los accesos a ambas terminales del aeropuerto capitalino.

¿Por qué protestan?

En un comunicado, los organizadores destacaron que durante la protesta ninguna organización ni empresa de transporte terrestre que opera en el AICM prestará servicio.

De acuerdo con la convocatoria, los taxistas aseguran que la manifestación se debe a la falta de aplicación de la ley, acusando a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a las autoridades del aeropuerto de permitir que taxis de aplicaciones operen dentro de áreas federales donde, afirman, la normativa lo prohíbe.

Grupo Aeroportuario de la Marina reiterá que taxis de aplicación no tienen autorización para operar en AICM

Por su parte, el Grupo Aeroportuario de la Marina informó que convocó a una reunión de trabajo con las 11 agrupaciones de taxi que prestan servicio en el aeropuerto.

Durante el encuentro se presentaron nuevas disposiciones para la transportación terrestre, entre ellas:

El inicio de operativos de la Guardia Nacional para evitar servicios irregulares.

para evitar servicios irregulares. La reubicación de la bolsa de taxis de la Terminal 2 , debido a la construcción de un nuevo estacionamiento en la zona.

, debido a la construcción de un nuevo estacionamiento en la zona. La presentación de nuevos módulos de punto de venta que serán instalados como parte de la remodelación.

La reubicación de los puntos de venta ubicados en el área estéril de llegadas internacionales de ambas terminales, a fin de cumplir con la normatividad aduanera.

Durante la reunión, y en respuesta a las inquietudes de los asistentes, se reiteró que los servicios de taxi por aplicación no cuentan con autorización para operar dentro de la zona federal del aeropuerto.

