CAMe Activa Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex Hoy, Martes 10 de Marzo 2026

Hoy se activó la fase 1 de contingencia ambiental debido a los altos niveles de contaminantes en la CDMX y Edomex, por lo que se implementarán medidas restrictivas para disminuir las emisiones y con ello mejorar la calidad del aire.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó a las 16:00 horas del día de hoy, que se registraron concentraciones máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

¿Por qué se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental hoy?

La CAMe indicó que la Fase 1 de Continegncia se activó debido a que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México observpo que, el sistema anticiclónico que desde hace varios día ha estado afectando al centro del país se intensificó en el transcurso del día de hoy, resultando en estabilidad atmosférica fuerte sobre el Valle de México y viento débil, además de que provocó tardía formación de la nubosidad, permitiendo intensa radiación solar, elementos meteorológicos que se combinaron para ocasionar acumulación de precursores de ozono. Adicionalmente, se presentaron temperaturas máximas de 28 Celsius, condiciones que favorecieron concentraciones de ozono en el rango de Muy Mala calidad del aire.



¿Cómo cuidarte durante una contingencia ambiental?

Debido a los altos niveles de contaminación, las autoridades ambientales piden a la población seguir estas recomendaciones:

Evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas

Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Recomendaciones para la reducción de emisiones: