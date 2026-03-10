Selección de Irán es Bienvenida al Mundial en Estados Unidos, Dijo Trump a Infantino

El presidente Donald Trump dijo que la selección de Irán es bienvenida para participar en el Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos, informó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en medio de la guerra de Washington contra Teherán que lleva 11 días.

Infantino dijo que sostuvo una reunión con Trump este martes 10 de marzo, en la que abordaron los avances sobre la competencia a realizarse en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá y que se prevé para junio próximo. Ahí, el mandatario estadounidense garantizó que el equipo iraní puede acudir al país norteamericano.

"Esta tarde me reuní con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y la creciente expectativa, ya que faltan solo 93 días para el inicio.

"También hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que la selección iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo de Irán es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos", dijo Infantino.

El presidente de la FIFA señaló que que la Copa Mundial es un evento que une a la gente, y se agradece el apoyo de Estados Unidos porque el futbol une al mundo.

