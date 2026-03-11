Asaltan Hombres Armados en Complejo Residencial de Lomas de Santa Fe, CDMX.

Dos sujetos armados asaltaron en menos de un minuto a un grupo de personas en un complejo residencial de la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, según un video viralizado este martes 10 de marzo.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo, alrededor de las 17:12 horas, según datos de la grabación registrados en dos cámaras de videovigilancia ubicadas en la entrada principal del lujoso desarrollo residencial Vitant Santa Fe de la marca Be Grand.

En el clip se ve cuando los dos hombres alcanzan a sus víctimas, les despojan de sus pertenencias luego de amagarlas con un arma de fuego y se dan a la fuga a pie con rumbo desconocido.

El edificio de 22 niveles se localiza en las inmediaciones del Parque La Mexicana, justo en una de las zonas con mayor plusvalía de la capital del país, sobre la avenida Santa Fe 578, de acuerdo con un análisis de este medio.

¿Cómo fue el robo?

En las imágenes difundidas se ve que tres personas caminaban por una zona de estacionamiento, frente al lobby del edificio, a donde fueron seguidos por los ladrones.

Las víctimas, dos hombres y una mujer, ingresaron al vestíbulo. Detrás de ellos venían los ladrones, quienes se pusieron cubrebocas para no ser reconocidos. Ambos corrieron un poco para alcanzar a los vecinos. Después los amagaron con las armas y los despojaron de sus objetos de valor.

En una de las dos tomas se observa que un sujeto de sudadera blanca y gorra del mismo color empujó a un señor y le apuntó con una pistola. Mientras tanto, su cómplice, de chamarra negra y gorra oscura, forcejeó con una de las victimas: un hombre de apariencia joven a quien despojaron de sus pertenencias.

El otro delincuente vigilaba y seguía apuntando con el arma.

Tras cometer el crimen, los asaltantes huyeron a pie con rumbo desconocido. Las víctimas reaccionaron asustados sin saber qué hacer.

Al momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha emitido una postura del caso.

Historias recomendadas:

ASJ