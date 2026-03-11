Jardine Explica Lesión de Malagón: "Ojalá No Sea Una Ruptura Total".

Luego de la fuerte lesión de Luis Ángel Malagón, su director ténico, André Jardine, ofreció una versión sobre las posibles consecuencias para el arquero que no concluyó el partido de América contra Unión de Filadelfia en la Concachampions este martes 10 de marzo.

En conferencia, el brasileño se mostró preocupado y resignado, pues incluso atribuyó la lesión del seleccionado nacional a una mala suerte, como cosas del futbol que pasan de manera inexplicable.

Aunque destacó la victoria de 1-0 en la ida disputada de visitante en Pensilvania, el entrenador dijo que el sentimiento del cuadro azulcrema era de tristeza al final del ecnuentro.

Cuestionado sobre qué pasó con el portero americanista, Jardine confirmó un daño grave en el tendón de Aquiles, como había trascendido previamente. Confió en que podría ser una rotura parcial, pero admitió que Malagón estará fuera de las canchas por "un buen tiempo".

-¿Qué fue lo que pasó con Malagón, se tiene ya algún reporte?, se le preguntó en la rueda de prensa post partido.

"Sí primero lo de Mala, empezar por esto, sí, nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles", dijo.

"Ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial al mínimo, que lo va a sacar por un buen tiempo", lamentó.

Y así, Jardine se sumó a las versiones que afirman que prácticamente Malagón quedará fuera del Mundial que se inaugura en tres meses. No obstante, el club América dijo que realizaría los estudios médicos correspondientes y confirmaría la gravedad.

Con información de Agencias

ASJ