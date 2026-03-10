¿Luis Ángel Malagón se Perderá el Mundial por Lesión? Esto Dijo el Club América

Luis Ángel Malagón abandonó el campo en camilla durante el partido entre Club América y Philadelphia Union en la Champions Cup este martes 10 de marzo de 2026. La imagen del portero mexicano siendo retirado en camilla encendió de inmediato las alarmas en torno a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Club América pide esperar: estudios médicos primero

Momentos después de la lesión, el Club América emitió un comunicado en el que frenó cualquier diagnóstico anticipado. La institución informó que Malagón "será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica", y que "el resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad".

Al cierre de esta nota, la franquicia azulcrema no ha emitido un diagnóstico definitivo ni ha confirmado oficialmente la naturaleza de la lesión.

Lo que ya circula entre periodistas: tendón de Aquiles roto

En paralelo al comunicado, periodistas con acceso directo al club comenzaron a reportar detalles que apuntan a un escenario más grave. Gibrán Araige, reportero cercano a la institución, publicó en redes sociales que "en el club me dicen que es casi segura la ruptura del tendón de Aquiles (a falta de los exámenes médicos). De confirmarse la lesión, el tiempo de recuperación será de 6 meses."

Por su parte, el periodista de TUDN Andrés Vaca reportó que la lesión quedó confirmada como rotura del tendón de Aquiles, aunque esta información no cuenta aún con respaldo en un comunicado del club.

¿Qué significa esto para el Mundial?

Un tiempo de recuperación de seis meses, como el estimado por periodistas cercanos al Club América, colocaría a Malagón fuera de cualquier actividad competitiva en los meses previos al torneo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026, en territorio de Estados Unidos, México y Canadá, lo que deja un margen sumamente estrecho para una recuperación a tiempo si la lesión se confirma.