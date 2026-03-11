CAMe Mantiene Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex Hoy 11 de Marzo 2026

La mañana de hoy, 11 de marzo de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica, que activó desde la tarde de ayer en la Zona Metropolitana del Valle de México por altas concentraciones de ozono.

En su reporte de las 10:00 horas, indicó que continúa la contingencia ambiental atmosférica y sus medidas, con la finalidad de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

El ozono y sus efectos en la salud

El ozono —una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno— es un poderoso oxidante que reacciona rápidamente con otros compuestos químicos y en altas temperaturas se vuelve inestable.

Su temporada de mayor concentración es de marzo a junio, cuando hay intensa radiación solar que favorece su formación, y poca ventilación que acumula el contaminante en la ciudad.

El ozono ingresa al organismo principalmente por la nariz hacia las vías aéreas superiores.

Sus efectos a corto plazo son: dolor de cabeza; irritación de nariz, garganta y ojos; tos y dificultad para respirar; mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias; se agravan padecimientos en pacientes con asma, enfisema o bronquitis crónica.

Continúa la Fase I de contingencia ambiental

En su reporte de este miércoles, la CAMe informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas.

Lo anterior ante los pronósticos meteorológicos y de calidad del aire, que indican los siguiente:

Un sistema de circulación anticiclónica mantendrá su influencia en el centro del país.

mantendrá su influencia en el centro del país. La estabilidad atmosférica seguirá siendo de moderada a fuerte.

seguirá siendo de moderada a fuerte. La radiación solar será intensa y continua sobre el Valle de México.

y continua sobre el Valle de México. La temperatura incrementará rápidamente en horas del día, alcanzando la máxima entre los 28 y 29 Celsius.

“Estas condiciones en conjunto con el viento débil y limitada ventilación atmosférica, favorecerán la formación y acumulación del ozono, por lo que se estima calidad del aire mala a muy mala”, señaló.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Hoy No Circula este 11 de marzo

Ante ello, recordó que sigue vigente el doble Hoy No Circula para este miércoles 11 de marzo, por lo que no circulan los siguientes vehículos, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

