Contingencia Ambiental CDMX: No Salgas a Esta Hora por Contaminantes y Radiación Solar

Cuando se activa una Contingencia Ambiental en el Valle de México, no todos los horarios representan el mismo riesgo para la salud, por ello, en N+ te compartimos a qué hora no debes salir por los contaminantes y la radiación solar.

Ramiro Barrios, Coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental en Zonas Conurbadas y Metropolitanas de la CAMe, en entrevista para N+ explicó que el ozono, uno de los principales contaminantes durante las contingencias, se forma a partir de reacciones químicas que ocurren en la atmósfera a lo largo del día.

Video: Doble Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Por Contingencia en CDMX y Edomex?

¿Cuál es la hora del día con mayor riesgo en una Contingencia Ambiental?

El especialista detalló que el ozono no se emite directamente, sino que se forma cuando distintos contaminantes reaccionan con la radiación solar.

Durante la mañana, las actividades cotidianas liberan contaminantes conocidos como precursores del ozono, principalmente:

Óxidos de nitrógeno provenientes de procesos de combustión, sobre todo de vehículos.

Compuestos orgánicos volátiles presentes en solventes, productos de limpieza, perfumes y procesos industriales.

Evaporación de combustibles.

Estos contaminantes se acumulan en la atmósfera desde las primeras horas del día. Sin embargo, el aumento de la radiación solar intensifica las reacciones químicas que generan ozono. Recuerda que durante una Contingencia Ambiental aplican medidas para autos, en N+ te informamos anteriormente ¿Cómo Se Elige el Engomado que No Circula en Sábado por Contingencia Ambiental? Esto Sabemos.

Según explicó el especialista, después de la 1:00 de la tarde es cuando comienzan a registrarse las concentraciones más altas de este contaminante.

Por esta razón, durante episodios de Contingencia Ambiental se recomienda suspender actividades físicas o intensas al aire libre en ese horario, como correr, hacer ejercicio o realizar labores prolongadas en exteriores. Por lo que en medida de lo posible a esta hora no salgas. En N+ también te informamos qué ha pasado con la medición que realiza la CAMe: ¿Cambió el Nivel para Activar la Contingencia Ambiental en 2026? Esto Explica CAMe.

Cabe señalar que el incremento de la radiación solar es determinante en la formación del ozono. A medida que el sol se vuelve más intenso durante el día, la energía solar favorece las reacciones fotoquímicas entre los contaminantes acumulados en la atmósfera. Este proceso provoca que el ozono alcance sus niveles más altos durante la tarde.

Cuando estas concentraciones superan ciertos límites establecidos por las autoridades ambientales, se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México. Considera que la calidad del aire puede cambiar en pocas horas.

Historias recomendadas:

Con información de Fanny Padilla, N+.

FBPT