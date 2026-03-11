¿Se Mantiene la Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX el 11 de Marzo 2026

Este miércoles, 11 de marzo de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) luego de que ayer se activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, su próximo reporte será a 10:00 horas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Calidad del Aire hoy en CDMX y Edomex

De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección de Monitoreo Atmosférico así está la calidad del aire hoy:

A las 7:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en el municipio mexiquense de Coacalco, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de aceptable a buena.

(naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en el municipio mexiquense de Coacalco, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de aceptable a buena. A las 6:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moerado, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Xochimilco, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena.

Recuerda que por la contingencia ambiental, este miércoles no circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México:

Vehículos con holograma 00 y 0, engomado color rojo, terminación de placa 3 o 4.

Vehículos con holograma 1 terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Vehículos con holograma 2, permisos para circular sin placas, antiguos, demostración, pase turístico y placas foráneas.

Taxis con hologramas 00, 0, 1 y 2, dejando de circular entre las 10:00 y 22:00 horas

