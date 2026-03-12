Aseguran 270 Kilos de Fentanilo en Colima y Detienen a Líder de Célula Delictiva: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, en operativos conjuntos, autoridades decomisaron 270 kilos de fentanilo, en Colima, y detuvieron a 7 personas, entre ellas, Yair ’N’, presunto líder de una célula delictiva.

Video: Aseguran Más de 270 Kilogramos de Fentanilo en Colima, Informa García Harfuch

Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez,… pic.twitter.com/D4rMwYlqJO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT