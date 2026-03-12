Inicio Nacional Seguridad Aseguran 270 Kilos de Fentanilo en Colima y Detienen a Líder de Célula Delictiva: García Harfuch

Aseguran 270 Kilos de Fentanilo en Colima y Detienen a Líder de Célula Delictiva: García Harfuch

El fentanilo decomisado en Colima equivale a unas 14 millones de dosis, señala el secretario García Harfuch

Foto: Gabinete de Seguridad

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, en operativos conjuntos, autoridades decomisaron 270 kilos de fentanilo, en Colima, y detuvieron a 7 personas, entre ellas, Yair ’N’, presunto líder de una célula delictiva.

Video: Aseguran Más de 270 Kilogramos de Fentanilo en Colima, Informa García Harfuch

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT

NarcotráficoInseguridad en México
