Aseguran 270 Kilos de Fentanilo en Colima y Detienen a Líder de Célula Delictiva: García Harfuch
El fentanilo decomisado en Colima equivale a unas 14 millones de dosis, señala el secretario García Harfuch
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, en operativos conjuntos, autoridades decomisaron 270 kilos de fentanilo, en Colima, y detuvieron a 7 personas, entre ellas, Yair ’N’, presunto líder de una célula delictiva.
Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez,… pic.twitter.com/D4rMwYlqJO— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026
Información en desarrollo…
