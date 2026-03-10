Inicio Nacional Seguridad Cocaína Decomisada en Acapulco, Relacionada con el Cártel de Sinaloa, Confirma García Harfuch

El secretario García Harfuch destaca que en lo que va del Gobierno de la presidenta Sheinbaum se han asegurado 60 toneladas de droga en el mar

Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Omar García Harfuch, titular de la SSPC. Foto: Presidencia de México

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que las 2 toneladas de cocaína incautada en costas de Acapulco, Guerrero, están relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

El secretario García Harfuch destacó que en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado 60 toneladas de droga en el mar.

Video: Fuerte Golpe de la Marina al Narco: Patrulla Oceánica Llega con Cocaína Decomisada en Acapulco

Información en desarrollo…

Información en desarrollo...

