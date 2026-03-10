Cocaína Decomisada en Acapulco, Relacionada con el Cártel de Sinaloa, Confirma García Harfuch
El secretario García Harfuch destaca que en lo que va del Gobierno de la presidenta Sheinbaum se han asegurado 60 toneladas de droga en el mar
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que las 2 toneladas de cocaína incautada en costas de Acapulco, Guerrero, están relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
El secretario García Harfuch destacó que en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado 60 toneladas de droga en el mar.
Información en desarrollo…
Información en desarrollo...
