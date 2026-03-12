Refugio Franciscano Promueve Amparo para que Gobierno CDMX No Dé en Adopción a 900 Animales

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama (FAH) dio a conocer este jueves 12 de marzo de 2026 que el denominado Refugio Franciscano promovió un juicio de amparo con el objetivo de impedir que el Gobierno de la Ciudad de México entregue en adopción a los 936 perros y gatos rescatados de presuntas condiciones de maltrato y crueldad animal.

Fernando García Juárez, representante legal de la FAH, aseguró que esta acción es "lamentable y jurídicamente cuestionable", al considerar que "pretende obstaculizar que perros y gatos víctimas de abandono, negligencia y maltrato puedan acceder a una segunda oportunidad de vida en un hogar digno".

A través de un comunicado, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama expresó su rechazo a esta petición de amparo y anunció que actuará conforme a Derecho para que las autoridades jurisdiccionales privilegien el interés superior del bienestar animal, garantizando que estos seres sintientes “no regresen a condiciones donde no eran debidamente alimentados, atendidos ni tratados médicamente, ni con personas que enfrentan diversas carpetas de investigación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

¿Por qué se dio el amparo promovido por el Refugio Franciscano?

Según el expediente, en la demanda presentada ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, que fue ratificado el 2 de marzo, el denominado “Refugio Franciscano” reclamó a diversas autoridades lo siguiente:

Regresar a los quejosos todos y cada uno de los animales que se sustrajeron los días 7 y 8 de enero de 2026 del inmueble ubicado en la carretera México-Toluca, km 17.5, número oficial 4547, colonia Lomas de Vista Hermosa, C.P. 05100, Alcaldía Cuajimalpa

Con dicho amparo pretende detener:

La planeación y ejecución de entrega en adopción de los animales que se sustrajeron los días 7 y 8 de enero de 2026 del citado inmueble.

En dicho amparo fueron señaladas la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, la titular de la Brigada de Vigilancia Animal, la titular de la Agencia de Atención Animal y la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, todas del Gobierno de la Ciudad de México.

La FAH, considera que la pretensión del denominado Refugio Franciscano busca reclamar la restitución de animales que fueron asegurados por las autoridades derivado de “denuncias, investigaciones y actuaciones relacionadas con actos de maltrato y crueldad animal”.

Asegura que los 936 perros y gatos deben integrarse a “hogares responsables mediante procesos de adopción transparentes, como lo ha señalado públicamente el Gobierno de la CDMX.

