Ante Alza del Petróleo, Hacienda Prevé que Efectos en México Serían de Corta Duración en el País

Ante la guerra que desde hace 13 días se mantiene en Medio Oriente, hoy, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, habló sobre los posibles efectos en México por el aumento del precio del petróleo derivado del conflicto, los cuales aseguró, serían de corta duración y destacó que el colchón fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) existe para este tipo de situaciones ya que compensa el aumento de los precios con los estímulos fiscales.

Video relacionado: Trump Asegura que le Preocupa Más Detener el Imperio de Irán que los Precios del Petróleo

“Es el mecanismo que existe desde el 2019, entonces sigue vigente y operará conforme a las reglas establecidas, depende de las variables, como puede ser el petróleo, pero es el mecanismo existente, el mecanismo es muy claro, muy transparente y se activa adecuando las variables del mercado, con mucha tranquilidad. No debería de haber, digamos alguna preocupación al respecto, es de un efecto corto”.

¿Qué es el IEPS y cómo ayudaría ante el aumento a precios del petróleo?

Edgar Amador, titular de Hacienda, se refirió al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual deja de cobrar el Gobierno mexicano para que no suba el precio de los combustibles, en especial en gasolina de alto octanaje y diésel, aparte del acuerdo que recién ratificó la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios de los combustibles para fijar el tope del precio de la gasolina de bajo octanaje en 24 pesos.

Explicó que el eventual impacto en las finanzas públicas dependerá de la evolución de variables como el precio del petróleo y los niveles que alcance el estímulo fiscal a combustibles.

IEPS puede funcionar como un "colchón"

Añadió que el alza del crudo tiene dos efectos para México: por un lado, un aumento en los ingresos petroleros y, por otro, la necesidad de ajustar estímulos fiscales para amortiguar presiones sobre los energéticos.

Sobre el balance general del conflicto, señaló que el escenario base del Gobierno es que se trate de un episodio de corta duración. Las declaraciones ocurren después de que líderes del transporte y de la industria señalaran que el IEPS puede funcionar como un "colchón" para amortiguar presiones sobre los combustibles, en especial el diésel, que concentra más del 90 % del consumo fósil del transporte de carga.

En paralelo, representantes de la industria automotriz y de autopartes han advertido de mayores costos logísticos y de seguros de contenedores por la tensión en la región, aunque han señalado que el traslado a precios podría tardar de una semana a varios meses, según la duración de la crisis.

Irán ante la ONU afirma que el país no cerrará el estrecho de Ormuz

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que la nación persa no cerrará el estrecho de Ormuz, después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ordenara que permanezca bloqueado.

"No vamos a cerrar el estrecho de Ormuz, pero es nuestro derecho inherente preservar la paz y seguridad en esta vía marítima", indicó Iravani al ser preguntado por el tema en una rueda de prensa frente al Consejo de Seguridad de la ONU.

Iravani destacó que la situación actual en el estrecho es la "consecuencia directa" de la ofensiva de Estados Unidos contra Irán y su intención de "socavar la seguridad regional" del país.

Pese a que el tráfico en el enclave estratégico ya se encontraba prácticamente paralizado, el líder supremo iraní ordenó este jueves que el estrecho, por el que pasa el 20 % del petróleo mundial, permanezca cerrado.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán continúan por segunda semana consecutiva, y hoy Jamenei amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región.

Historias recomendadas:

Con información de Mónica Garduño

HVI

