Precios del Petróleo Caen Luego del Anuncio de Trump Sobre Acabar Pronto la Guerra Contra Irán.

Los precios del crudo caían un 7% este martes 10 de marzo, tras tocar ⁠un pico de más de tres años en la víspera, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto, lo que alivió las ​preocupaciones sobre interrupciones prolongadas en el suministro petrolero.

A las 4:12 horas de CDMX, los futuros del ‌Brent restaban 6.75 dólares, o un 6.8%, a 92.21 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdían 6.41 dólares, o un 6.8%, a 88.36 dólares el barril. Ambos contratos llegaron a desplomarse hasta un 11% más temprano, ⁠antes de recortar pérdidas.

Los volúmenes del Brent bajaron a unos 213.000 contratos, la cifra más baja desde el 27 de febrero, ‌justo antes del inicio del conflicto, mientras que los del WTI ‌declinaron a 212.000, su mínimo desde el 20 de febrero.

"Reacción exagerada al alza"

El petróleo trepó a más de 119 dólares el barril el lunes, su cota más elevada desde mediados de 2022, ya que los recortes de suministro de Arabia Saudita y otros productores avivaron los temores de importantes ​interrupciones en ​el suministro mundial.

Posteriormente, ‌los precios retrocedieron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica con Trump y compartió propuestas destinadas a una rápida resolución de la guerra, según un asesor del Kremlin, lo que alivió las preocupaciones ​sobre el suministro.

Trump dijo el lunes en una entrevista con CBS News que pensaba que la guerra contra Irán está "muy ‌avanzada" y que Washington ‌marcha "muy por delante" de su plazo inicial estimado de cuatro a cinco semanas.

"Es evidente que los comentarios de Trump sobre una guerra de corta duración han calmado los mercados. Si bien ayer se produjo una reacción exagerada al alza, creemos que hoy se está produciendo una reacción exagerada a la baja", dijo Suvro Sarkar, del DBS ‌Bank, añadiendo que el mercado está subestimando los riesgos a estos niveles para el Brent.

"Los grados Murban y ⁠Dubai siguen muy por encima de los 100 dólares por barril, por lo que, en la práctica, no ha cambiado mucho ​la realidad ​sobre el ​terreno", ‌añadió, refiriéndose a los grados de referencia ​del petróleo de Medio Oriente.

La guerra ha detenido de forma efectiva los envíos a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial a lo largo de la costa de Irán. A medida que el bloqueo persiste, los productores se han quedado sin almacenamiento y han dejado de bombear.

Con información de Reuters

