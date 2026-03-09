Caen Bolsas Mundiales por Guerra de EUA e Israel Contra Irán que Disparó Precio del Petróleo.

Las acciones mundiales se desplomaron este lunes 9 de marzo, con el índice de referencia de Japón, Nikkei 225, cayendo más de 5%, luego de que los precios del petróleo se dispararan cerca de los 120 dólares por barril, lo que proyecta una sombra sobre economías altamente dependientes de las importaciones de petróleo y gas desde Medio Oriente.

Los futuros del S&P 500, del índice compuesto Nasdaq y del Promedio Industrial Dow Jones se negociaban con una baja de más del 1% tras haber caído más del 2% a última hora del domingo 8 de marzo.

El enviado especial de China a Oriente Medio, Zhai Jun, pidió el fin de los ataques y afirmó que deben condenarse los golpes contra objetivos no militares y civiles.

Llaman a ser proactivos ante la volatilidad

Mientras tanto, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, advirtió contra el acaparamiento, las compras de pánico y la colusión entre refinerías y gasolineras.

"Por favor, respondan de manera proactiva a la creciente volatilidad en los mercados financieros y de divisas, que son el sustento de nuestra economía", dijo Lee.

Los precios del petróleo se dispararon después de que ambas partes en la guerra atacaran nuevos objetivos durante el fin de semana, incluidos algunos civiles.

Baréin acusó a Irán de golpear una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable en los países del Golfo. Su compañía nacional de petróleo declaró fuerza mayor después de que la única refinería del país fuera atacada

Israel atacó depósitos de petróleo en Teherán, lo que provocó una densa columna de humo y activó alertas ambientales.

La apertura europea con caídas

En la apertura europea, el DAX de Alemania cayó 2.6% a 22,983.67 y el CAC 40 de París perdió 2.7% a 7,779.46.

El FTSE 100 de Reino Unido bajó 1.9% a 10,089.05. El único mercado que mostró ganancias fue Noruega, país exportador de petróleo, donde su índice de referencia subió 0.1%.

El impacto en las bolsas asiáticas

El Nikkei recuperó parte de sus pérdidas anteriores y terminó con una baja del 5.2%, hasta 52.728,72. El Kospi de Corea del Sur se hundió un 6%, hasta 5.251,87.

Los mercados chinos, que tienden a verse menos afectados por las tendencias globales, registraron pérdidas más moderadas. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.6%, hasta 25.343,77, y el índice compuesto de Shanghái bajó un 0.7%, hasta 4.097,69.

El índice de referencia de Taiwán se desplomó un 4.4% y otros mercados regionales también se debilitaron.

Alzas en el Brent

A las 03:00 horas de CDMX, el precio del barril de Brent era de 106.61 dólares y el crudo de referencia en EE. UU. alcanzó 103.20 dólares. Ambos se ubicaban aproximadamente 15% por encima de su cierre del viernes.

Los precios del crudo alcanzaron sus niveles más altos en al menos 14 años, ya que la guerra, que ya entra en su segunda semana, afecta a países y lugares críticos para la producción y transporte de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico.

La última vez que superaron los 100 dólares fue poco después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

La alarma del petróleo

"El mercado despertó con el sonido que todo operador macro teme: la alarma del petróleo. Y esta vez no fue un timbre educado; fue una sirena de incendio", dijo Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario.

Si los precios del petróleo y el gas continúan en alza, podrían generar impactos a nivel global, complicando aún más la situación de los países que aún se ajustan a los mayores aranceles sobre exportaciones hacia Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Altos funcionarios del sudeste asiático se reunieron esta semana en Manila, Filipinas, donde se esperaba discutir formas de contrarrestar el impacto del aumento en los costos energéticos.

“Los precios del petróleo alcanzarán un pico en algún momento –quizá ya lo hayan hecho, quizá haya más por venir–, pero probablemente se mantendrán en niveles elevados durante semanas, quizás meses”, dijo Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote, en un comentario.

"Eventualmente –incluso si la guerra persiste–, los precios de la energía probablemente bajarán. Pero durante este periodo, los altos precios energéticos revivirán la inflación global y afectarán notablemente el crecimiento", agregó.

El contraste con el cierre del viernes 6 de marzo

El viernes, el S&P 500 bajó 1.3% después de un reporte que mostró que los empleadores en Estados Unidos recortaron más empleos de los que crearon el mes pasado y tras un aumento del precio del petróleo por encima de 90 dólares por barril.

La combinación de una economía débil y alta inflación representa un escenario de pesadilla para los inversores, porque la Reserva Federal no cuenta con una buena herramienta para corregir ambos problemas al mismo tiempo.

El Dow Jones cayó hasta 945 puntos antes de cerrar con una pérdida de 453 puntos, o 0.9%, y el Nasdaq Composite descendió 1.6%.

A primera hora de este lunes, el dólar estadounidense, que mantiene su estatus de refugio seguro ante la incertidumbre, se fortaleció frente a otras monedas principales. Cotizaba en 158.55 yenes japoneses, arriba de 158.09 yenes del viernes por la noche. El euro subió a 1.1539 dólares, desde 1.1556 dólares.

