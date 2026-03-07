Ataque de EUA e Israel Impacta Depósito de Petróleo en Teherán, Según Prensa Iraní

Estados Unidos e Israel bombardearon este sábado un depósito de petróleo ubicado en el sur de Teherán, informó la prensa iraní, en lo que sería el primer ataque reportado contra infraestructura petrolera de la República Islámica.

La agencia oficial de noticias IRNA señaló que “un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista”, en referencia a Israel.

Las llamaradas del ataque iluminaron el cielo de Teherán. Foto: AFP

De acuerdo con los reportes, el depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo, una instalación estratégica dentro del sistema energético del país.

Refinería sin daños

Otra agencia iraní, ILNA, indicó que las instalaciones de la refinería no resultaron dañadas tras los ataques. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni se ha detallado la magnitud de los daños en el depósito.

Trump Aseguró que Irán se Disculpó Tras Ataques de EE. UU. e Israel en Medio Oriente

El ataque ocurre en medio de una escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, luego de que en la última semana se registraran ataques mutuos con misiles, drones y bombardeos.

El aumento de las hostilidades se produce en un escenario de rivalidad de larga data entre Teherán y sus adversarios, marcada por disputas en torno al programa nuclear iraní, la influencia regional y el apoyo de Irán a grupos armados en Medio Oriente.

