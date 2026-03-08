Guerra de EUA e Israel con Irán Dispara el Precio del Petróleo Sobre los 100 Dólares por Barril

El precio internacional del petróleo superó los 100 dólares por barril este domingo 8 de marzo de 2026, por primera vez en más de tres años y medio, impulsado por la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán y sus efectos directos sobre la producción y el transporte de crudo en Oriente Medio.

El barril de Brent, referencia internacional, se cotizaba en 101.19 dólares poco después de que los mercados reanudaron operaciones en el Chicago Mercantile Exchange, un alza de 9.2% frente a su precio de cierre del viernes, que fue de 92.69 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), de producción estadounidense, alcanzó los 107.06 dólares por barril, un incremento de 16.2% respecto a su cierre previo de 90.90 dólares.

El estrecho de Ormuz, donde se atora el 20% del petróleo mundial

Estos aumentos se suman a los registrados la semana pasada, cuando el WTI subió 36% y el Brent escaló 28%. El detonante central es el bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz: por esta vía transitan diariamente alrededor de 15 millones de barriles de crudo, equivalentes a aproximadamente 20% del petróleo que se consume en el mundo, según la firma de investigación independiente Rystad Energy.

La amenaza de ataques con misiles y drones iraníes ha frenado casi por completo el paso de los buques tanqueros por ese estrecho, que bordea al norte las costas de Irán y sirve de salida al petróleo y gas producido en Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos y el propio Irán.

Trump defiende la guerra "Solo los necios pensarían diferente"

Frente a las críticas por el alza de precios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a defender la intervención militar este mismo domingo a través de su cuenta en Truth Social. Para Trump, el encarecimiento del crudo es un costo temporal y justificado.

"Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los necios pensarían diferente!", escribió Trump.

Tanques llenos y producción recortada: El efecto dominó en la región

Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han reducido su producción de petróleo ante el llenado de los tanques de almacenamiento, consecuencia directa de la incapacidad para exportar el crudo. Adicionalmente, Irán, Israel y Estados Unidos han atacado instalaciones de petróleo y gas desde el inicio del conflicto, lo que agudiza las preocupaciones sobre el suministro global.

El conflicto arrancó el 1 de marzo de 2026, cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán. Este fin de semana, el ejército israelí golpeó depósitos de petróleo en Teherán, así como cuatro tanqueros de almacenamiento y una terminal de transferencia de petróleo.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió que el impacto de la guerra sobre la industria no ha llegado a su punto más crítico.

"Pronto podría ser más difícil producir y vender petróleo", señaló Qalibaf.

Irán exporta aproximadamente 1.6 millones de barriles de crudo al día, con China como su principal comprador. Si las exportaciones iraníes se interrumpen, China tendría que buscar proveedores alternativos, factor que podría presionar aún más los precios internacionales.

La gasolina ya subió casi 50 centavos en una semana en Estados Unidos

El impacto del conflicto también se siente en los consumidores estadounidenses. El galón de gasolina regular subió a 3.45 dólares este domingo, unos 47 centavos más que una semana atrás, según el club automovilístico AAA. El diésel alcanzó los 4.60 dólares por galón, con un alza semanal de alrededor de 83 centavos.

El gas natural también registró incrementos, aunque menores a los del petróleo crudo: subió cerca de 11% la semana pasada y cerró el viernes en 3.19 dólares por cada mil pies cúbicos.

¿Puede la economía global aguantar el crudo a 100 dólares?

La última vez que el WTI cotizó por encima de los 100 dólares fue el 30 de junio de 2022, cuando llegó a 105.76 dólares. El Brent superó ese umbral por última vez el 29 de julio de 2022, al alcanzar los 104 dólares.

Analistas e inversionistas consideran que, si el petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril, las consecuencias para la economía mundial podrían ser difíciles de sostener. El alza en los precios de la energía alimenta la inflación y amenaza con reducir el gasto de los consumidores estadounidenses, considerados el principal motor de la economía global.

Con información de AP.

