¿Quién es Mojtaba Jamenei, el Nuevo Líder Supremo de Irán?

Mojtaba Jamenei, segundo hijo del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que fue nombrado su sucesor el domingo 8 de marzo, era considerado desde hace tiempo un aspirante al cargo incluso antes de que su padre muriera en un ataque israelí, y pese a que nunca había sido elegido por voto popular ni designado a un puesto en el gobierno.

Figura hermética dentro de la República Islámica, Mojtaba Jamenei no fue visto en público en los días posteriores a ese ataque aéreo israelí al principio de la guerra, el cual estaba dirigido a las oficinas del líder supremo y en el que murió su padre, de 86 años. En ese ataque también falleció la esposa de Jamenei hijo, Zahra Haddad Adel, que provenía de una familia relacionada desde hace tiempo con la teocracia del país.

Ahora Mojtaba Jamenei tendrá una voz central en la estrategia de guerra de Irán, en la que la poderosa Guardia Revolucionaria —la fuerza paramilitar iraní— estará a sus órdenes. El anuncio de su selección llegó después de señales de una fractura entre funcionarios iraníes mientras Irán aguardaba la decisión de la Asamblea de Expertos, de 88 miembros, un grupo de clérigos que elige al líder supremo.

Su candidatura pudo haber recibido un impulso indirecto del presidente estadounidense Donald Trump, quien el pasado jueves criticó a Jamenei en una entrevista con el sitio de noticias Axios, e insistió en que él debía participar en la selección del próximo líder de Irán.

"Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es de poca relevancia. Tengo que participar en el nombramiento", expresó Trump, al referirse a su operación en la que el ejército de Estados Unidos capturó al exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

"Para mí es inaceptable el hijo de Jamenei", agregó Trump. "Queremos a alguien que lleve armonía y paz a Irán”.

La notoriedad que creció tras el ataque aéreo

La idea de que Mojtaba Jamenei reemplazara a su padre había sido criticada por la posibilidad de crear una versión teocrática de la antigua monarquía hereditaria de Irán. Pero su posición se fortaleció después de que su padre y su esposa murieran, convirtiéndose en mártires en la guerra contra Estados Unidos e Israel a ojos de los sectores de línea dura.

Jamenei hijo ha ganado control no sólo de unas fuerzas armadas iraníes ahora en guerra, sino también de una reserva de uranio altamente enriquecido que podría usarse para desarrollar un arma nuclear, si él eligiera decretarlo.

Antes de ser seleccionado, Jamenei había ocupado un papel similar al de Ahmad Jomeini, hijo del primer líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeini.

“Una combinación de ayudante de campo, confidente, controlador de acceso e intermediario de poder”, según United Against Nuclear Iran (Unidos contra un Irán nuclear), un grupo activista ubicado en Estados Unidos.

Nacido en la disidencia

Nacido en 1969 en la ciudad de Mashhad, unos 10 años antes de la Revolución Islámica de 1979 que transformaría Irán, Jamenei creció mientras su padre se movilizaba en contra del sha Mohammad Reza Pahlavi.

Una biografía oficial de Alí Jamenei relata un momento en que la policía secreta del sha, la SAVAK, irrumpió en su casa y golpeó al clérigo. Al ser despertado después, a Mojtaba y al resto de los hijos de Jamenei les dijeron que su padre se iba de vacaciones.

"Pero yo les dije: ‘No hace falta mentir’. Les dije la verdad", declaró Jamenei padre, según fue citado.

Tras la caída del sha, la familia de Jamenei se mudó a Teherán. Jamenei terminaría combatiendo en la guerra entre Irán e Irak con el Batallón Habib ibn Mazahir, una división de la Guardia Revolucionaria, que vio a varios de sus integrantes ascender a poderosos cargos de inteligencia dentro de la organización, probablemente con el respaldo de la familia Jamenei.

Su padre se convirtió en líder supremo en 1989, y pronto Mojtaba Jamenei y su familia tuvieron acceso a miles de millones de dólares y a activos empresariales repartidos por las numerosas bonyads —o fundaciones— de Irán, financiadas con industrias estatales y otras riquezas que antes estaban en manos del sha.

Su perfil oficial

El nuevo líder supremo iraní cursó estudios religiosos avanzados en los principales seminarios de Irán, especialmente en Teherán y Qom, y ha participado en actividades de docencia, investigación académica y trabajo institucional dentro del estamento clerical del país, según su perfil publicado en la agencia iraní Mehr.

Motjaba Jamenei inició su educación en seminarios en Teherán, en la escuela fundada por el ayatolá Ahmad Mojtahedi Tehrani, donde completó sus estudios religiosos básicos.

Durante la guerra entre Irán e Irak, se unió a las fuerzas voluntarias iraníes y pasó un tiempo en el frente de batalla. Luego siguió estudiando en el centro religioso de Qom. Años después estudió jurisprudencia avanzada y principios del derecho islámico bajo la tutela de varios clérigos.

"Pasó más de 17 años asistiendo a cursos avanzados de jurisprudencia islámica y teología. Paralelamente a sus estudios, el ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei comenzó a impartir materias religiosas en seminarios de Teherán y posteriormente en Qom", se indicó.

Impartió cursos avanzados de jurisprudencia y principios del derecho islámico (dars-e kharej) en Qom. Sus investigaciones se centran en la jurisprudencia islámica, los principios del derecho y los estudios de hadices. Se le atribuye haber apoyado la creación de centros educativos y de investigación enfocados en la jurisprudencia islámica y la formación en seminarios.

En 1997, se casó con Zahra Haddad Adel, hija del político iraní Gholam Ali Haddad Adel. A lo largo de su trayectoria, ha mantenido relaciones con altos clérigos, académicos y figuras políticas.

"También ha mantenido vínculos con figuras destacadas del llamado 'Eje de la Resistencia', entre ellos Sayyed Hassan Nasrallah y el general Qassem Soleimani", agregó Mehr.

El poder crece junto al de su padre

Su propio poder creció a la par del de su padre, y trabajaba en sus oficinas en el centro de Teherán. Cables diplomáticos de Estados Unidos publicados por WikiLeaks a finales de la década de 2000 comenzaron a referirse al Jamenei joven como “el poder detrás de las túnicas”. Uno de ellos recogía una acusación de que Jamenei en realidad intervenía el teléfono de su propio padre, actuaba como su “principal controlador de acceso” y había estado desarrollando su propia base de poder dentro del país.

Jamenei "es visto ampliamente dentro del régimen como un líder y administrador capaz y enérgico que algún día podría suceder al menos a una parte del liderazgo nacional; su padre también podría verlo de ese modo", decía un cable de 2008, que también señalaba su falta de credenciales teológicas y su edad.

"Sin embargo, debido a sus habilidades, riqueza y alianzas inigualables, Mojtaba presuntamente es considerado por varios miembros internos del régimen como un candidato plausible para un liderazgo compartido de Irán tras la muerte de su padre, ya sea que esa muerte ocurra pronto o dentro de años", decía.

Jamenei ha trabajado estrechamente con la Guardia Revolucionaria, tanto con comandantes de su Fuerza Quds expedicionaria como con su fuerza Basij, integrada por voluntarios, que reprimió violentamente las protestas a nivel nacional en enero, según ha dicho el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Washington lo sancionó en 2019 durante el primer mandato de Trump, por trabajar para "impulsar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos internos opresivos".

Eso incluye acusaciones de que Jamenei, tras bambalinas, apoyó la elección del presidente de línea dura Mahmud Ahmadinejad en 2005 y su controvertida reelección en 2009, que desencadenó las protestas del Movimiento Verde.

Mahdi Karroubi, que fue candidato presidencial en 2005 y 2009, denunció a Jamenei como "el hijo de un amo" y alegó que interfirió en ambas votaciones. Según se informa, su padre dijo en ese momento que Jamenei era “un amo en sí mismo, no el hijo de un amo”.

Los poderes del líder supremo estaban en juego

Sólo ha habido otra transferencia de poder en el cargo de líder supremo de Irán, el máximo responsable de la toma de decisiones desde la Revolución Islámica de 1979. El ayatolá Ruhollah Jomeini murió a los 86 años después de ser la figura emblemática de la revolución y de conducir a Irán a través de su guerra de ocho años con Irak.

Ahora el nuevo líder asumirá después de la guerra de 12 días con Israel, y mientras una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán intenta eliminar la amenaza nuclear y el poder militar de Teherán, con la esperanza también de que el pueblo iraní se alce contra la teocracia gobernante.

El líder supremo está en el centro de la compleja teocracia chií de reparto de poder de Irán, y tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado. También se desempeña como comandante en jefe del ejército del país y de la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar que Washington designó como organización terrorista en 2019, y a la que su padre dio poder durante su mandato.

La Guardia, que ha encabezado el autodenominado "Eje de la Resistencia", una serie de grupos de milicianos y aliados en todo Medio Oriente destinados a contrarrestar a Estados Unidos e Israel, también tiene una vasta riqueza y participaciones en Irán, y controla el arsenal de misiles balísticos del país.

