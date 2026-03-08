Próximo Líder Supremo de Irán No Durará Mucho, asegura Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” si Teherán no obtiene primero la aprobación de Washington.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, afirmó Trump en una entrevista con ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”, advirtió.

Medios estatales iraníes informaron que el órgano clerical encargado de elegir al sucesor del asesinado líder supremo, Alí Jamenei, ya realizó la votación correspondiente y que el nombre del designado será anunciado en breve.

¿Cómo se eligió al sucesor de Jamenei?

La decisión fue tomada por la Asamblea de Expertos de Irán, el organismo responsable de designar al líder supremo del país. No obstante, hasta ahora no se ha revelado públicamente el nombre del elegido.

En paralelo, el ejército de Israel advirtió que podría atacar tanto al sucesor de Jamenei como a quienes participen en su designación.

Previamente, el ayatolá Mohammadmehdi Mirbaqeri, integrante de la Asamblea de Expertos, señaló que dentro del organismo ya se había alcanzado un amplio consenso sobre el sucesor del fallecido líder.

“La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado”, aseguró el ayatolá Ahmad Alamolhoda, también miembro de la asamblea, un cuerpo compuesto por 88 clérigos elegidos mediante votación popular cada cuatro años.

Sin embargo, Mirbaqeri indicó que aún existen algunos detalles del proceso por resolver y subrayó que el procedimiento debe realizarse con precisión para evitar posibles controversias.

En un video difundido por la agencia Fars News Agency, el clérigo confirmó que dentro de la asamblea se adoptó una “opinión firme que refleja la posición mayoritaria”.

