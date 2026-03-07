Presidentes de América Latina Llegan a Miami para Reunión del “Escudo de las Américas” con Trump

La cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con presidentes latinoamericanos de derechas comenzó este sábado en Miami, Florida, con la llegada de los invitados al evento.

La cumbre, bautizada como el 'Escudo de las Américas', se celebra en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario, y busca consolidar el liderazgo de Washington en Latinoamérica y contrarrestar la influencia de China en la región.

Según la Casa Blanca, el objetivo es abordar la seguridad, la inmigración irregular y el crimen organizado en Latinoamérica, además de contrarrestar la influencia de China en el continente.

Han confirmado su asistencia los líderes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También estará José Antonio Kast, quien el próximo miércoles asumirá como presidente de Chile tras ganar la segunda vuelta de las elecciones en diciembre.

Kristi Noem Agradece a Trump por Nombrarla Enviada Especial para El Escudo de las Américas

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la puesta en marcha de la iniciativa de seguridad hemisférica denominada “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas), un plan que busca reforzar la cooperación con países de América Latina para combatir el narcotráfico, los cárteles criminales y la migración ilegal.

La estrategia fue presentada en marzo de 2026 y contempla la participación de 11 países latinoamericanos, con los que Washington pretende fortalecer el intercambio de inteligencia, las operaciones conjuntas contra el crimen organizado y el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas y personas.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, el programa busca coordinar acciones regionales para frenar la expansión de organizaciones criminales transnacionales, así como reforzar la vigilancia en fronteras y corredores marítimos utilizados por redes delictivas.

Historias recomendadas: