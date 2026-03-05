"Adiós Kristi": Gobernador de California Dice que Noem Pasará a la Historia por Incompetente

La destitución de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, anunciada este jueves 5 de marzo de 2026 por el presidente Donald Trump, desató de inmediato una ola de reacciones entre legisladores y gobernadores demócratas que, si bien celebraron la salida, advirtieron que el cambio no cierra el capítulo.

El gobernador de California responde

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente. En su cuenta de X, compartió y comentó la cobertura de N+ Univision sobre el anuncio de Trump y sentenció que Noem quedará en los registros del país por razones nada honrosas.

"¡Adiós Kristi Noem! Tú pasarás a la historia como la Secretaria de Seguridad Nacional más descaradamente incompetente y cruel de la historia de Estados Unidos", escribió Newsom.

El mandatario no se limitó a celebrar la salida. Amplió su señalamiento a otros dos funcionarios vinculados a la política de seguridad y migración de la administración estadounidense: Greg Bovino y Stephen Miller, a quienes acusó, junto a Noem, de haber puesto en peligro a la población del país.

El Congreso demócrata: adiós sin olvido

La reacción en el bloque demócrata del Congreso de Estados Unidos siguió la misma línea: satisfacción por la destitución, pero con la advertencia de que la salida no equivale a rendición de cuentas.

La representante Ayanna Pressley advirtió que despedir a Noem no detiene lo que describió como la campaña de terror de Trump, y llamó a abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de manera inmediata, argumentando que los abusos documentados dentro de los centros de detención prueban que la agencia no puede reformarse.

El representante Greg Casar apuntó directamente a Stephen Miller —el mismo funcionario señalado por Newsom— como el verdadero arquitecto de las políticas de deportación masiva de la administración estadounidense, y pidió su remoción.

El representante Dave Min planteó una lectura más crítica del movimiento: señaló que Noem sale del DHS tras escándalos, contratos fantasma y declaraciones falsas bajo juramento ante el Congreso estadounidense, pero en lugar de una citación judicial recibió una transferencia de trabajo.

También cuestionó que el departamento quede en manos del senador Markwayne Mullin, a quien describió como alguien que intentó iniciar una pelea a golpes en el pleno del Senado de Estados Unidos.

La representante Shontel Brown lamentó que Noem no haya sido sometida a un proceso de destitución antes de ser removida; la representante Summer Lee pidió desmantelar el DHS y enjuiciar a los responsables de lo que calificó como violaciones a los derechos civiles, y el representante Robert Garcia resumió la postura de su bancada con una frase escueta: que ya no tendrían que destituirla mediante juicio político.

Noem sale del DHS, pero no del gobierno de Trump

La salida de Noem del DHS no significa su alejamiento de la administración estadounidense. Trump la designó Enviada Especial para el denominado "Escudo de las Américas", una iniciativa de seguridad hemisférica que el mandatario presentará formalmente el sábado en Doral, Florida. En su reemplazo al frente del DHS, Trump nombró al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumirá el cargo el 31 de marzo.

