Lluvia con Granizo Hoy en CDMX: ¿En qué alcaldías se Registra? Metro Activa Marcha Lenta

Esta tarde se registra caída de granizo en algunas alcaldías de la CDMX: Magdalena Contreras y Tlalpan, por lo que las autoridades piden tomar precauciones.

Ante la lluvia, el Metro activó la marcha lenta por seguridad de los usuarios en las Líneas 2, 3 y 8.

Noticia relacionada: 8M 2026: Así Estará el Clima Durante la Marcha por Día de la Mujer en CDMX y el Resto del País

"Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3 y 8. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro".

Conagua alerta por tiempo severo

El Servicio Meteorológico Nacional informó de las condiciones de tiempo severo que se pronostican para este día, tanto en el noroeste del país como en el Valle de México. Destacan que habrá chubascos con lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo. Se prevé que a partir de mañana viernes 6 de marzo mejoren las condiciones del tiempo, así como el fin de semana durante la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer.

