¿ExEmbajadora de México en Belice se Atrincheró en su Sede Diplomática? SRE lo Aclara

La Embajada de México en Belice emitió este jueves 5 de marzo de 2026 un comunicado para desmentir reportes publicados en medios digitales sobre la salida de su exembajadora, Martha Zamarripa Rivas.

Según esas versiones, la diplomática se habría negado a entregar las instalaciones y el control de la representación en Belmopán, lo que habría generado tensiones con la Cancillería que encabeza Juan Ramón de la Fuente. El documento emitido desde la capital beliceña niega esa versión y detalla el estado actual de la transición diplomática.

¿Qué pasó realmente con la embajadora?

De acuerdo con el documento emitido desde Belmopán, Zamarripa Rivas concluyó formalmente su gestión el pasado 28 de febrero, fecha en la que también dejó la sede de la representación diplomática. La aclaración es relevante porque los reportes apuntaban a que la exfuncionaria se habría atrincherado en el inmueble para evitar la entrega del cargo.

La embajada precisó que la presencia de Zamarripa Rivas en territorio beliceño tiene una razón administrativa: la exembajadora está realizando los trámites correspondientes a su menaje de casa y saldrá del país al término de esta semana.

El caso de Zamarripa Rivas no llegó solo. En días previos, otros funcionarios federales —entre ellos Marx Arriaga y Romero Tellaeche— protagonizaron situaciones similares, negándose a ceder sus cargos y generando fricciones con las autoridades.

¿Quién queda a cargo y cuándo llega la nueva embajadora?

En lo que se completa la transición, el ministro Vladimir Hernández Lara quedará acreditado como encargado de Negocios ad interim frente al Gobierno de Belice. La embajadora designada, Ana Luisa Vallejo Barba, tomará posesión de su cargo durante la segunda quincena de marzo, conforme a la normativa vigente.

El comunicado también subrayó que los funcionarios salientes cuentan con 15 días hábiles posteriores al término de su encargo para elaborar y entregar el acta de Entrega-Recepción Institucional, según lo establece el artículo 18 de los Lineamientos Generales para la regulación de los procedimientos de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

