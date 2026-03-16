Más de 4,200 Vuelos Cancelados en EUA por Tormentas y Cierre Parcial del Gobierno

Este lunes 16 de marzo de 2026, más de 4,200 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos por la combinación de tormentas severas que avanzan hacia la costa este y el cierre parcial del gobierno federal, ya en su segundo mes, que ha mermado el personal de seguridad en aeropuertos de todo el país. Otros cerca de 9,800 vuelos operaron con retrasos, de acuerdo con el sitio de rastreo FlightAware.

La interrupción masiva coincide con una de las semanas más concurridas del año para la aviación: el Spring Break y el torneo universitario March Madness.

Nieve en el Medio Oeste, vientos y tornados rumbo al este

El sistema de tormentas que descargó nieve intensa en el Medio Oeste avanzaba este lunes hacia la costa este con potencial de vientos fuertes y tornados, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional. La Administración Federal de Aviación ordenó paradas en tierra en los aeropuertos Hartsfield-Jackson de Atlanta y Charlotte Douglas, además de retrasos en tierra en el JFK de Nueva York y el Newark Liberty.

Los aeropuertos más afectados fueron el O'Hare de Chicago, con alrededor de 560 cancelaciones; el Hartsfield-Jackson de Atlanta, con más de 400, y el JFK, con más de 260.

TSA sin sueldo: Filas largas y agentes que se van

El cierre parcial del gobierno, vigente desde el 14 de febrero, afecta exclusivamente al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Los agentes perdieron su primer cheque completo el fin de semana pasado. Desde que inició el cierre, más de 300 agentes han renunciado, según el propio departamento.

La consecuencia directa es visible en las filas: agentes que han tomado segundos empleos, que no pueden costear el traslado al trabajo o que simplemente han abandonado la profesión. El aeropuerto de Nueva Orleans pidió llegar con al menos tres horas de anticipación; en Austin, Texas, una grabación difundida en redes sociales a las 5:30 de la mañana mostraba la fila de seguridad desbordándose hasta la acera exterior del terminal.

Aaron Barker, dirigente local del Sindicato Americano de Empleados del Gobierno, describió la situación durante una conferencia de prensa en Atlanta: "Muchos agentes están lidiando con avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias sobregiradas."

A pesar del contexto, los propios líderes sindicales reconocieron que la mayoría de los agentes continúa presentándose a trabajar.

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Pasajeros varados: Pisos de aeropuerto y rutas imprevistas

Kelly Price intentaba regresar a Colorado tras unas vacaciones familiares en Orlando, Florida, cuando se enteró de la cancelación de su vuelo del domingo ya entrada la madrugada del lunes.

"Para ese momento, el único lugar donde podíamos dormir era el piso del aeropuerto. Así que todos estamos cansados y frustrados", dijo Price, quien señaló que el próximo vuelo disponible para su familia no salía hasta la tarde del martes.

Otra viajera, Danielle Cash, quedó varada en San Luis, Misuri, cuando regresaba a Tampa, Florida. Gastó varios cientos de dólares en un hotel en una ciudad nevada para la que no traía ropa adecuada, y terminó con un itinerario que la llevaría por Tennessee antes de llegar a su destino el martes por la tarde.

El bloqueo político detrás del cierre

Este es el tercer cierre en menos de un año que deja a los trabajadores de la TSA sin pago temporal.

Legisladores demócratas en el Congreso han condicionado el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional a la imposición de nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración, en respuesta a los homicidios de Alex Pretti y Renee Good en Mineápolis a principios de este año. Una vez que el gobierno reabra, los empleados deberán esperar para recibir sus pagos atrasados.

Con información de AP.

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