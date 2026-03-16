Confirman Segunda Muerte por Sarampión en CDMX: Una Bebé de Siete Meses que No Estaba Vacunada

El sarampión en la Ciudad de México ha dejado un nuevo bebé fallecido, por lo que se convirtió en la segunda víctima mortal por esta enfermedad. Las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles de su deceso.

La secretaria de Salud CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, confirmó la segunda muerte por sarampión en la capital en conferencia de prensa.

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“Sí, fue una niña de 7 meses”, aseguró la funcionaria.

Asimismo, la secretaria de salud dio cuenta de lo que ocurrió con la menor de edad, quien no contaba con la vacuna contra sarampión.

“Tuvo sepsis, tuvo neumonía y que el Comité dictaminó que fue por causa del sarampión”, indicó Gasman Zylbermann.

Esta es la segunda muerte por sarampión en CDMX; la primera de ellas se reportó en febrero de 2026, cuando se confirmó que una pequeña de tres meses de edad perdió la vida el año pasado a consecuencia de complicaciones de salud que provocó el virus.

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¿Cómo van los casos de sarampión en CDMX?

Luego de que se confirmó la muerte de una bebé de 7 meses de edad por sarampión en CDMX, la jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a los habitantes a acudir a vacunarse contra el virus, ya que han aumentado los casos.

“No dejemos este tema, que el sarampión sigue subiendo. (Lo) Tenemos controlado, es decir, no se ha disparado repentinamente como en otros estados gracias a la vacunación”, afirmó.

La mandataria refirió que se ha registrado una disminución en la asistencia a los centros de vacunación en la Ciudad de México, por lo que es importante que las personas no dejen de asistir.

“Hasta hoy no tenemos un brote agudo, digámoslo así, y lo que tenemos, pues, es un crecimiento controlado, pero es un crecimiento. Así que hacemos un llamado a toda la población a que no deje este tema”, puntualizó.

De acuerdo con el informe de sarampión elaborado por la Dirección General de Epidemiología más reciente, se tienen más de 13 mil 400 casos confirmados en todo el país. En el caso de la CDMX, se han confirmado 508 casos confirmados.

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EPP