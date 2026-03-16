¿Ya Te Vacunaste Contra el Sarampión? Campaña Sigue y Van Más de 30 Millones de Dosis Aplicadas

En México, suman 35 personas muertas por el actual brote de sarampión; autoridades de Salud siguen pidiendo a los ciudadanos que se vacunen. ¿Tú ya lo hiciste?

En N+, te informamos cómo puedes localizar el módulo de vacunación contra el sarampión cerca de ti, solo da click aquí.

¿Cuántos casos confirmados de sarampión hay en México?

Hasta el corte del 13 de marzo de 2026, suman 13,408 casos confirmados de sarampión y 35 personas fallecidas en los siguientes 10 estados:

Chihuahua: 21 casos de personas fallecidas

Jalisco: 4

Ciudad de México: 2

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

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Van más de 30 millones de vacunas aplicadas

La Secretaría de Salud detalló este lunes que del 1 de enero de 2025 al 13 de marzo de 2026, se han aplicado un total de 30 millones 128 mil 312 vacunas contra el sarampión en todo México, como parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población.

La dependencia subrayó que la Estrategia Nacional de vacunación se centra de forma prioritaria en la aplicación de dosis para niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad, “grupo que requiere mayor protección para evitar contagios y reducir las cadenas de transmisión”.

Por este motivo, la Secretaría de Salud pidió a las madres, padres y personas cuidadoras “revisar las cartillas de vacunación y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas correspondientes”.

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¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad que no cuenten con alguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo.

Personas de 13 a 49 años de edad que no se han vacunado contra el sarampión o no completaron su segunda dosis.

De forma prioritaria, las personas de los siguientes 12 estados se deben vacunar, pues son las entidades que concentran más contagios:

Jalisco Sinaloa Ciudad de México (CDMX) Colima Nayarit Tlaxcala Durango Puebla Chihuahua Aguascalientes Tabasco Sonora

Recuerda que la vacunación es completamente gratis, segura y fundamental para proteger la salud.

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Con información de N+.

RMT