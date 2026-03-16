¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy 16 de Marzo? Así Está la Calidad del Aire en CDMX y Edomex

Este lunes 16 de marzo de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pues es uno de los parámetros que indica si puede activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México.

¿Sabías qué?

El índice de la calidad del aire está integrado por cinco niveles, que además señalan cuál es el riesgo a la salud.

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Noticia relacionada: CAMe Lanza Aviso por Calor y Temporada de Ozono 2026: ¿Habrá Fase 2 de Contingencia Ambiental?

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

En N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México, de acuerdo con el reporte que la Dirección de Monitoreo Atmosférico realiza cada hora:

06:00 horas

Calidad del aire aceptable (nivel amarillo): Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán.

07:00 horas

Calidad del aire aceptable (nivel amarillo): Alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa y Coyoacán.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb