CAMe Lanza Aviso por Calor y Temporada de Ozono 2026: ¿Habrá Fase 2 de Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) lanzó un aviso especial ante las previsiones para la temporada de ozono 2026 en el Valle de México, ya que se estiman altas concentraciones de este contaminante que ya ha activado la contingencia ambiental atmosférica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Aquí te informamos qué informó la CAMe respecto a al temporada seca-caliente de este año y si se podría activar la Fase 2 de contingencia ambiental; además, te compartimos sus recomendaciones para evitar afectaciones a la salud.

¿Sabías que?

El ozono —una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno— es un poderoso oxidante que reacciona rápidamente con otros compuestos químicos y en altas temperaturas se vuelve inestable.

—una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno— es un poderoso oxidante que reacciona rápidamente con otros compuestos químicos y en altas temperaturas se vuelve inestable. Su temporada de mayor concentración es de marzo a junio , cuando hay intensa radiación solar que favorece su formación, y poca ventilación que acumula el contaminante en la ciudad.

, cuando hay intensa radiación solar que favorece su formación, y poca ventilación que acumula el contaminante en la ciudad. El ozono ingresa al organismo principalmente por la nariz hacia las vías aéreas superiores.

hacia las vías aéreas superiores. Sus efectos a corto plazo son: dolor de cabeza; irritación de nariz, garganta y ojos; tos y dificultad para respirar; mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias; se agravan padecimientos en pacientes con asma, enfisema o bronquitis crónica.

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Mala calidad del aire en la Ciudad de México. Foto: N+

¿Habrá Fase 2 de contingencia ambiental? Aviso de CAMe

En un comunicado conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional —el cual informó cuántas ondas de calor se prevén—, la CAMe recordó que la temporada seca-caliente se conoce también como temporada de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Indicó que esta temporada se caracteriza por lo siguiente:

Presencia de sistemas de alta presión que ocasionan días despejados, con escasa humedad, radiación solar intensa y poco viento.

Lo anterior promueve una mayor formación y acumulación de ozono.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dijo además que, de acuerdo con los pronósticos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, se estima que habrá entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de contingencia ambiental, es decir, que podría activarse la Fase 2.

“El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México estima para esta temporada seca-caliente 2026 entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de contingencia ambiental para la ZMVM”, precisó.

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Recomendaciones

Ante ello, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México dieron a conocer las acciones que puede tomar la población para evitar su exposición al ozono y contribuir a reducir las emisiones de contaminantes.

En caso de altos niveles de ozono:

Mantenerse informados de la calidad del aire en su ubicación.

Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y el ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, si hay mala calidad del aire en la localidad.

No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Para prevenir y reducir las emisiones contaminantes:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia; además de realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Brindar mantenimiento oportuno a los vehículos automotores.

Recargar gasolina antes de las 10:00 horas y después de las 18:00 horas, sin cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

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Con información de N+.

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