¿Vuelve el Doble No Circula Mañana 13 de Marzo 2026 por Contingencia en CDMX y Edomex?

Luego de la activación de la contingencia ambiental en el Valle de México, la probabilidad de que se continúe presentando una mala calidad del aire es alta, de ahí que los automovilistas deban estar pendientes de si habrá Doble Hoy No Circula mañana y acá en N+ te decimos cómo aplicará el programa vehicular este viernes 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) siguen en alerta debido a los altos niveles de contaminación, por lo que en notas previas te explicamos si se activarán las medidas de emergencia para este día y qué carros no pudieron circular este jueves.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más hologramas, terminaciones de placas y engomados, de ahí que si los automovilistas no siguen las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

Video. Riesgos a la Salud, el Problema Detrás de las Contingencias Ambientales en el Valle de México

¿Habrá Doble Hoy No Circula 13 de marzo 2026?

Luego de que ayer se mantuviera activada la Fase 1 de contingencia, este día el Índice de calidad del aire en CDMX y Edomex es buena en todas las estaciones de monitoreo, pese a la presencia de contaminantes como dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono y partículas PM2.5 y PM10.

Noticia relacionada. ¿Cómo Se Elige el Engomado que No Circula en Sábado por Contingencia Ambiental? Esto Sabemos

De esta manera, no existen razones para que CAMe decrete una nueva contingencia ambiental, sin embargo las condiciones ambientales suelen verse afectadas por distintos factores, por lo tanto es importante mantenerse a la espera de la decisión final del organismo.

¿Cómo funciona el Doble Hoy No Circula en viernes?

Si en las próximas horas se presentan altos niveles de contaminación y CAMe se ve obligada a activar el Doble No Circula mañana 13 de marzo 2026. Así aplicaría la restricción vehicular por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2 .

. Carros con holograma 1 y terminación de placas PAR : 0, 2, 4, 6, 8 y 9 no pueden salir a las calles.

: 0, 2, 4, 6, 8 y 9 no pueden salir a las calles. Autos con holograma 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0 .

y terminación de placas . Carros con placas foráneas, checa cuáles son.

Vehículos con permisos provisionales.

Noticia relacionada. ¿Cómo Saber si Sale Mi Carro por Doble No Circula en CDMX-Edomex? Así Activas Aviso para Celular

Hoy No Circula 13 de marzo: ¿Quiénes no circulan?

Debido a que hasta el momento no se ha anunciado que vaya a regresar la contingencia y el Doble Hoy No Circula, el programa de restricción vehicular operará de forma normal este viernes 13 de marzo 2026, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0.

Tanto el Doble Hoy No Circula como el programa normal, operan en un horario que va desde las 5:00 am hasta las 10 pm, por lo que los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

El programa de la Sedema entró en vigor desde 1990 con la finalidad de mantener las condiciones del aire estables, así como disminuir la emisión de contaminantes, además de que la medida ayuda a que no se saturen las vialidades.

Historias recomendadas