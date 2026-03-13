¿Cuántas Ondas de Calor Se Pronostican de Marzo a Mayo de 2026 en la Megalópolis?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la Temporada Seca-Caliente 2026, que va de marzo a mayo, prevé de tres a cinco ondas de calor en la Megalópolis.

De acuerdo con las autoridades climáticas del país, se espera una intensidad de hasta 4 grados Celsius por arriba de la temperatura promedio.

Además, este organismo de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) estima que la onda de calor más extensa tenga una duración de hasta 15 días consecutivos.

El SMN adelantó que el comportamiento de las ondas de calor en este año, se prevé similar a la temporada 2025, es decir, un año cálido dentro de la región, aunque sin llegar a los niveles históricos del 2024.

Las altas temperaturas estarán generadas por las siguientes circunstancias:

El calentamiento sostenido que presenta la Megalópolis en el largo plazo.

El establecimiento de sistemas anticiclónicos persistentes sobre el país (cielos despejados con alta incidencia de radiación solar y vientos débiles).

Poca lluvia e incendios

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que también habrá ausencia de lluvia, lo que permitirá que el calor extremo domine este trimestre en la región.

Por otra parte, la tasa de evaporación elevada provocará que la vegetación se seque con facilidad y se convierta en material combustible ligero.

Esta situación podría generar un incremento en el riesgo de incendios forestales, así como eventos que generen ozono troposférico.

Ozono y contingencias ambientales

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que esta temporada, que también se conoce como de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), tiene las siguientes características:

Sistemas de alta presión que ocasionan días despejados, con escasa humedad, radiación solar intensa y poco viento, lo que a su vez promueve una mayor formación y acumulación de ozono.

En este sentido, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina estima que habrá entre cinco y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de la activación de la Fase I de Contingencia Ambiental.

