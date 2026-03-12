Pronóstico del Tiempo VIERNES 13 de Marzo de 2026: Hará Calor en Gran Parte del País

Para este viernes 13 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

A su vez, se espera el ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; y viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, habrá lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Querétaro y Ciudad de México.

Clima en el Valle de México

Habrá cielo medio nublado a nublado durante el día, ambiente frío en la región y posibles con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales pueden acompañarse de descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM