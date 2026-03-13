Uso del Celular Afecta la Vista: Más del 70% de la Población Tiene Fatiga Visual Digital

El uso constante del celular y otros dispositivos electrónicos ya está pasando factura a la salud. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona pasa en promedio al menos siete horas al día mirando su teléfono, una práctica que se ha vuelto cotidiana pero que está generando diversas consecuencias en el organismo.

Especialistas advierten que esta exposición prolongada no solo afecta la postura o el sueño. También está provocando un aumento importante en problemas oculares relacionados con el llamado Síndrome de Fatiga Visual Digital, una condición cada vez más frecuente desde la pandemia y que ya afecta a millones de personas.

El uso excesivo de pantallas ya afecta a más del 70% de la población

La doctora Ana Virginia Gómez, especialista en Oftalmología Oncológica e integrante de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, explicó que el uso excesivo de pantallas comienza cuando una persona pasa más de tres horas frente a dispositivos electrónicos como celulares, computadoras o tabletas.

La especialista advirtió que el problema se ha intensificado en los últimos años, especialmente después de la pandemia, cuando el trabajo, el estudio y el entretenimiento migraron de forma masiva a las pantallas.

Ana Virginia Gómez detalló que actualmente entre 69% y 74% de la población presenta algún grado de afectación visual relacionada con el uso prolongado de dispositivos electrónicos.

"Se considera uso excesivo de pantallas pasar más de tres horas expuestos a ellas, ya sea en celulares, tabletas o computadoras. Desde la pandemia hemos visto que entre el 69% y el 74% de la población en general se está viendo afectada", explicó.

Ojos rojos, visión borrosa y dolor de cabeza: las señales de alerta

El Síndrome de Fatiga Visual Digital aparece cuando los ojos permanecen demasiado tiempo concentrados en pantallas. Esta situación genera esfuerzo visual constante y disminuye la frecuencia del parpadeo, lo que provoca irritación y sequedad ocular.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Ojos rojos

Irritación o ardor en los ojos

Sensación de tener un cuerpo extraño dentro del ojo

Sequedad ocular o lagrimeo constante

Dolor de cabeza

Sensibilidad a la luz

Visión borrosa

Dificultad para enfocar

Muchas personas comienzan a experimentar estos síntomas sin relacionarlos directamente con el uso del celular, lo que retrasa la adopción de medidas para proteger la vista.

Usuarios ya sienten los efectos tras pasar horas frente al celular

Fátima Maldonado utiliza el teléfono móvil como herramienta de trabajo y pasa entre seis y siete horas diarias frente a la pantalla. Con el tiempo comenzó a notar molestias cada vez más intensas en los ojos.

“Yo por lo regular lo uso de seis a siete horas por el trabajo. Me duelen mucho los ojos y luego veo muy borroso y siento como que hubiera llorado mucho”.

Una situación similar vive Delia Flores, quien también depende del celular para realizar sus actividades diarias. Con el paso del tiempo ha notado cómo los problemas visuales se han vuelto más frecuentes.

“Para mí es un instrumento de trabajo, todo el día lo uso. Nos está afectando muchísimo, desde niños pequeños hasta adultos mayores, los problemas de vista se han agudizado”.

La luz azul de las pantallas también podría acelerar el envejecimiento del ojo

Además del cansancio visual, los especialistas están observando otra preocupación relacionada con la exposición constante a pantallas: el daño provocado por la luz azul.

La doctora Ana Virginia Gómez explicó que diversos estudios ya han relacionado esta exposición prolongada con procesos de estrés oxidativo en distintas estructuras del ojo.

"Se está describiendo una nueva patología asociada al daño por exposición a la luz azul. Esto se relaciona con el envejecimiento prematuro del ojo y puede contribuir al desarrollo de enfermedades como glaucoma, cataratas y degeneración macular".

Este fenómeno preocupa especialmente porque el uso de pantallas comienza cada vez a edades más tempranas, lo que podría aumentar el riesgo de problemas visuales a largo plazo.

La regla 20-20 y otras recomendaciones para proteger la vista

Ante el aumento de estos casos, los especialistas recomiendan adoptar hábitos sencillos para descansar los ojos y reducir el impacto del uso prolongado de pantallas.

Una de las recomendaciones más conocidas es la regla 20-20, que consiste en hacer pausas frecuentes durante el uso de dispositivos.

La doctora Ana Virginia Gómez explicó en qué consiste este método.

“Cada 20 minutos de uso de pantalla debemos descansar durante 20 segundos. Podemos cerrar los ojos o mirar a una distancia lejana para relajar la vista”.

También destacó que la lubricación ocular y el parpadeo son factores clave para mantener los ojos saludables.

“Está demostrado que cuando usamos pantallas deberíamos parpadear alrededor de 16 veces por minuto, pero muchas veces lo hacemos solo cuatro veces o menos”.

Ejercicios simples que ayudan a descansar los ojos

Además de tomar descansos frecuentes, los especialistas recomiendan realizar ejercicios oculares para relajar la vista y mejorar el enfoque visual.

Algunos de los más recomendados incluyen:

Cambiar el enfoque visual mirando primero un objeto cercano y después uno lejano

mirando primero un objeto cercano y después uno lejano Realizar movimientos oculares laterales

Hacer movimientos oculares verticales

Dibujar círculos con la mirada

Acercar y alejar un lápiz hacia la nariz para estimular el enfoque

para estimular el enfoque Otra técnica sencilla es el palming, que consiste en frotar las manos hasta calentarlas y colocarlas suavemente sobre los ojos cerrados durante unos segundos para relajarlos.

También se recomienda reducir el brillo de la pantalla, aumentar el tamaño de la letra y tomar descansos frecuentes durante el uso de dispositivos electrónicos.

Los especialistas también sugieren mirar con mayor frecuencia paisajes naturales, árboles, el cielo o el horizonte. Estas imágenes reales ayudan a que los ojos descansen de la exposición constante a las pantallas.

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