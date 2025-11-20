Atacan en el Estado de México a una Joven y Afectan su Visión

Los golpes que recibió Andrea Melissa Martínez, de 26 años, por parte de dos de sus supuestas amigas han afectado su visión y, a pesar de que denunció, nada ha pasado con las responsables.

Andrea Melissa indicó que está en tratamiento:

Mi ojo, ahorita lo tengo, pues mal, de la golpiza que me dieron, me duele mucho la cabeza, muchísimo, mi ojo lo tengo en tratamiento, ya pasó más de un mes y sigo con esto, a veces veo un poquito borroso

Agresión

Según la joven, el pasado 20 de octubre salió de un gimnasio en la colonia Bosques de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, cuando sus amigas, Estefanía Paulina ‘N’ y Karla ‘N’, la atacaron.

Las dos mujeres comenzaron a agredir, en la vía pública, a Andrea, sin que ella pudiera defenderse.

Andrea Melissa Martínez relata la agresión:

Sentí como me pegaron en la cabeza, solamente empecé a sentir golpes, sentí como que me picaron los ojos, me pegaban por enfrente, y por atrás, me empezaron a dar de patadas

Según Andrea, el ataque que sufrió se debió a que Paulina estaba molesta porque ella continuaba hablándole al exnovio de su amiga, a pesar de que le había pedido que no lo hiciera.

La joven, quien se dedica a la publicidad, denunció la agresión en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Señaló que el Ministerio Público le indicó a su abogado que llegara a un acuerdo con las agresoras y se había pactado una reparación del daño cercana a los 300 mil pesos; sin embargo, las responsables dijeron que era mucho dinero.

Esta semana se había programado una reunión para concertar un acuerdo en la agencia del MP; sin embargo, las agresoras no acudieron.

Ellas no asistieron para ver si había un acuerdo, la verdad me siento mal, la Fiscalía no quiere hacer justicia, no me quieren ayudar, y esto no lo quiero dejar pasar, quiero que se haga justicia, tengo como miedo, temo por mi vida, que me vayan a hacer otra cosa, otra cosa

Las lesiones que sufrió Andrea, principalmente en el ojo, han afectado su vida cotidiana al realizar su trabajo y actividades domésticas.

En la Fiscalía mexiquense indicaron que habrá una nueva cita para buscar un acuerdo entre las partes.



Con información de Arturo Sierra

LECQ