¿Qué Estaciones del Metro CDMX Están Cerradas Hoy 20 de Noviembre?

Si usas el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, considera en tu viaje las estaciones que fueron cerradas para este 20 de noviembre. En N+ te contamos los motivos y cuáles son las alternativas.

En un comunicado, el STC informó que este jueves, un par de estaciones no brindarán servicio en el Centro Histórico hasta nuevo aviso, por lo que brindó cinco opciones para acceder a la zona.

Se trata de las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende de la Línea 2, que se encuentran en el primer cuadro de la capital del país.

"En ambas estaciones, los trenes no realizarán ascenso ni descenso de usuarios", reportó el Metro.

¿Cuáles son las opciones para acceder al Centro Histórico?

Para llegar a la Plaza de la Constitución, así como las vías aledañas, el Metro detalló que podrá accederse por las otras líneas que cruzan el área. Son las siguientes:

Pino Suárez de la Línea 1 y 2

de la Línea 1 y 2 Isabel la Católica de la Línea 1

de la Línea 1 Salto del Agua de las Líneas 1 y 8

de las Líneas 1 y 8 San Juan de Letrán , Línea 8

, Línea 8 Bellas Artes de las Líneas 1 y 8

El Metro solicita a las y los usuarios tomar en cuenta este aviso para programar sus viajes

El motivo del cierre de las dos estaciones de la Línea 2 es porque en la zona se llevará a cabo el Desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con las autoridades, el evento cívico-militar se realizará a pesar de que el mismo día se planea la segunda Marcha Generación Z. En el desfile se contará con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército, quienes harán su entrada con vehículos temáticos y caballos.

La ruta del desfile cívico-militar

Zócalo

5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Monumento a la Revolución

Por lo tanto, también habrá modificación en la circulación vial y en el transporte público de esa zona, tal es el caso de las Líneas 4, 7 y 3 del Metrobús; así que toma tus precauciones.

