CDMX Alerta por Tormenta con Granizo: ¿A Qué Hora Va a Llover Hoy 16 de Marzo 2026?
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Conoce aquí detalles del pronóstico del tiempo para la Ciudad de México este lunes
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¡Toma precauciones! Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) alertaron por el pronóstico de lluvias, actividad eléctrica e incluso caída de granizo hoy, 16 de marzo de 2026.
Aquí en N+ te informamos a qué hora se prevén las precipitaciones este lunes, de acuerdo con el aviso de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina.
Además, te compartimos las recomendaciones de las autoridades para evitar afectaciones por lluvias, viento y bajas temperaturas.
¿A qué hora va a llover hoy?
La mañana de este lunes, la SGIRPC emitió un aviso en redes sociales en el que advirtió que hoy dominará ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado.
Asimismo, alertó sobre “lluvias fuertes con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la ciudad. Vientos variables de 15 a 30 km/h y rachas cercanas a 50 km/h”.
Al brindar los detalles del pronóstico de tiempo severo, informó las horas en las que se prevén lluvias y viento en toda la CDMX:
- Vientos con rachas fuertes: de 14:00 a 20:00 horas
- Lluvias fuertes: de 15:00 a 20:00 horas
Agregó que se estima una temperatura mínima de 11 grados y lluvia de 15 a 29 mm.
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Recomendaciones
Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:
- Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.
- Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.
- Extremar precauciones ante vientos fuertes.
- Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
- Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.
- Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
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Con información de N+.
spb