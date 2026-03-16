Pronóstico del Tiempo Domingo 15 de Marzo: ¿En qué Estados Habrá Lluvias, Nieve y Calor?

Para este lunes 16 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un descenso de temperaturas en la mayor parte del país, lluvias fuertes en 11 entidades del país, afectaciones por el frente frío número 41, posible caída de nieve en ocho zonas y una onda de calor en seis estados.

Según los pronósticos, el sistema frontal y su masa de aire ártico asociada se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del Golfo de México e interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando descenso de temperatura en gran parte del país.

Asimismo, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (oeste y sur).

(75 a 150 mm): Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo y Tlaxcala.

(50 a 75 mm): Hidalgo y Tlaxcala. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

(5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato y Michoacán.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Video: Alerta por Olas de Calor en la CDMX: Habrá hasta 5 Eventos con Temperaturas Extremas de Marzo a Mayo.

Posible caída de nieve o aguanieve

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Sierra Negra

Nevado de Toluca

La Malinche

¿Dónde hará más calor?

Jalisco (sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (suroeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro y este).

: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro y este). De 35 a 40 °C : Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua.

con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua. De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Durango, Coahuila, Nuevo León y Estado de México.

con heladas en sierras de Durango, Coahuila, Nuevo León y Estado de México. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco por la mañana.

En la tarde, se prevé ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes, mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones, en el sureste del Estado de México principalmente al caer la noche.

Durante la noche, se pronostica ambiente fresco a frío, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas durante la madrugada del martes. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve/aguanieve en las cimas montañosas de la región.

La temperatura mínima en la capital del país será de 10 a 12 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

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ASJ