Estados Unidos Va por Tercera Final Consecutiva en Clásico Mundial de Béisbol.

En un duelo de favoritos, Estados Unidos derrotó este domingo 15 de marzo 2-1 a República Dominicana en Miami y avanzó por tercera ocasión consecutiva a la final del Clásico Mundial de béisbol.

El Team USA, derrotado en la final de 2023 por Japón, enfrentará por el título al ganador de la semifinal del lunes 16 de marzo entre Venezuela e Italia.

Dos jonrones de Gunnar Henderson y Roman Anthony en la cuarta entrada y una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores fue todo lo que necesitaron los locales para neutralizar el primer cuadrangular del dominicano Junior Caminero en el segundo inning.

Las defensas dominaron un juego del que se esperaban fuegos artificiales al reunir a las dos selecciones con más estrellas de Grandes Ligas.

Dominicana, en sus primeras semifinales desde su único título, en 2013, se había mostrado hasta ahora como el equipo más potente del torneo, contando sus cinco partidos por victorias y alcanzando el récord de jonrones del certamen.

Este domingo, sin embargo, los bates de astros como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr y Fernando Tatis Jr estuvieron inusualmente apagados, sin empujar una sola carrera.

Boleto a Los Ángeles 2028

Como consuelo, la novena caribeña aseguró en este torneo uno de los dos boletos olímpicos para Los Ángeles 2028 que estaban en juego para selecciones americanas.

Los dominicanos llegaron a las semifinales por primera vez desde que ganaron el título en 2013, pero quedarse fuera del campeonato no era el objetivo para un roster que incluyó a seis jugadores que terminaron entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso el año pasado y que avanzó con facilidad en las primeras rondas de este Clásico Mundial.

El duelo entre dos alineaciones repletas de estrellas no decepcionó en cuanto a grandes momentos, especialmente a la defensiva.

Estados Unidos, de su lado, sigue en el camino de restaurar el honor herido desde su derrota en la final de 2023 ante el Japón de Shohei Ohtani.

El Team USA había dejado muchas dudas, estando al borde de la eliminación en la fase de grupos, pero este domingo apretó los dientes encomendándose a figuras del montículo como Paul Skenes, actual premio Cy Young.

"No fue el juego más bonito ni el más limpio que he lanzado", reconoció Skenes.

"Yo sólo quería colgar la mayor cantidad de ceros posible y ponernos en posición de ganar. Todos los demás hicieron su trabajo. Fue muy divertido de ver", añadió.

Junior Caminero bate récord

La noche de Miami comenzó de cara para los dominicanos con un jonrón de Junior Caminero con el que batían el récord del torneo.

El cuadrangular del pelotero de los Rays de Tampa Bay fue el decimoquinto de los caribeños, superando los 14 de México en la edición de 2009.

Del otro lado, Luis Severino sofocó varios fuegos hasta que Estados Unidos respondió por partida doble en la cuarta entrada.

Primero fue Gunnar Henderson quien castigó al abridor de los Atléticos de Oakland con un batazo de 122 metros al jardín central.

Severino fue entonces relevado por Gregory Soto, a quien Roman Anthony le dio la bienvenida con otro vuelacercas que ponía por delante a los locales.

El capitán Aaron Judge estuvo a punto de aumentar la ventaja con un batazo que Julio Rodríguez capturó en el último momento antes de que cruzara el muro del loanDepot park.

Bates silenciados

El Team USA se aplicó entonces en defensa, con el propio Judge firmando varias espectaculares atrapadas, una de ellas a su excompañero en los Yankees Juan Soto.

En el cuarto inning Skenes mostró su categoría al eliminar a Austin Wells cuando la bases estaban llenas.

Los caribeños siguieron apretando en el séptimo episodio, con dos corredores en circulación, pero la noche avanzó con el marcador congelado para desesperación de la amplia fanaticada dominicana en Miami.

En la última entrada, Julio Rodríguez se embasó y luego llegó a segunda tras un error del lanzador Mason Miller.

La figura de los Marineros de Seattle alcanzó la tercera base, tras un fallo rodado de Oneil Cruz, pero Geraldo Perdomo no consiguió remolcarlo hasta la carrera del empate.

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Con información de AFP

ASJ