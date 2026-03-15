Detienen al Hombre que Trasladó a la Pareja de "El Mencho" la Noche del Operativo en que Murió

Este domingo 15 de marzo, personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvo a José "N", alias "Pepe", durante patrullajes terrestres en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El detenido es señalado como uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como el hombre que trasladó a la pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", a Tapalpa la misma noche en que el líder del cartel murió durante un operativo militar.

El traslado que lo conecta con la noche en que cayó "El Mencho"

De acuerdo con un comunicado de prensa de la V Región Militar, "Pepe" fue el encargado de mover a la pareja sentimental de El Mencho hasta Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026: la misma fecha en que Fuerzas Especiales abatieron al líder del CJNG en una zona boscosa de ese municipio serrano, tras un enfrentamiento en el que murieron 28 militares mexicanos.

Su detención llega 21 días después de aquel operativo.

Droga, armas y un vehículo asegurados en Tlajomulco

Al momento de su detención, a "Pepe" se le aseguró droga, armamento y un vehículo.

El detenido y los bienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con sede en Guadalajara, para continuar las investigaciones, las acciones periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.

¿Qué pasó el 22 de febrero en Tapalpa?

El operativo en el que murió "El Mencho" fue explicado públicamente el 10 de marzo por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. El funcionario señaló que las Fuerzas Armadas intentaron capturar con vida al líder del CJNG, pero que la situación escaló cuando este abrió fuego.

"Por las características de este delincuente, era poco probable que se entregara", dijo Trevilla Trejo.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los elementos fueron agredidos y que "respondieron de acuerdo a la ley y al uso de la fuerza racional". El Mencho resultó herido durante el operativo, murió durante el traslado aéreo hacia Guadalajara y, al fallecer en vuelo, la ruta fue modificada para llevarlo a la Ciudad de México.

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CT